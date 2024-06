Basket B/M, Lions Bisceglie, il bilancio del presidente Papagni

I Lions Bisceglie hanno raggiunto l’importante traguardo della permanenza in Serie B Nazionale, un campionato caratterizzato da un elevato livello tecnico e qualitativo oltre che da organizzazione e professionalità dei club. Nicola Papagni, presidente dei Lions Bisceglie, fa il punto: «38 partite di stagione regolare, molte infrasettimanali, con lunghi viaggi nelle regioni del Nord e un calendario intenso che ha reso difficile allenarsi con costanza. Tuttavia, le difficoltà hanno stimolato le migliori energie della nostra comunità cestistica, di cui sono grato e orgoglioso».

Papagni ha anche sottolineato i risultati del settore giovanile e del minibasket, in particolare il secondo posto del team Under 17 Eccellenza in Coppa Puglia. Guardando al futuro, ha affermato: «Faremo tesoro delle esperienze negative per crescere, investendo per migliorare e valorizzare i nostri punti di forza. Ringrazio tutti gli sponsor e spero in un sostegno continuo da parte delle aziende del territorio».

L’annata agonistica 2023-2024 si conclude in modo positivo, nonostante le difficoltà. «I Lions garantiranno sempre una pallacanestro di livello a Bisceglie. Non vediamo l’ora di tornare al PalaDolmen per vivere le emozioni uniche che solo il basket sa offrire», ha concluso Papagni.

