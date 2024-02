Basket B/M, Lions Bisceglie: caccia aperta alla vittoria fuori casa

Riassaporare il dolce gusto del successo esterno a distanza di oltre due mesi per rilanciarsi nella corsa salvezza. I Lions Bisceglie vogliono e devono crederci.

Domenica 25 febbraio, sulle tavole del PalaTricalle, la compagine nerazzurra sfiderà Chieti nella gara valida per il 26esimo turno del Girone B di Serie B Nazionale Old Wild West.

Il rush conclusivo della stagione regolare per Janko Cepic e compagni consisterà in nove incontri: l’intenzione del team è raccogliere il maggior numero possibile di successi per incrementare il bottino senza lasciare nulla al caso.

LIONS BISCEGLIE

Messa alle spalle la fase del girone di ritorno più critica, caratterizzata dalle partite ravvicinate contro le compagini che occupano le posizioni di vertice della classifica, il collettivo allenato da Agostino Origlio è pronto per tuffarsi nella gara sul parquet abruzzese. Migliorare il livello delle prestazioni ed esprimersi con la giusta continuità nell’arco dei 40 minuti porterà ad ottenere quei risultati tanto attesi dall’ambiente biscegliese. L’ultimo colpo lontano dal PalaDolmen risale allo scorso 6 dicembre (vittoria a Vicenza).

CHIETI

La formazione di coach Daniele Aniello, sconfitta nettamente all’andata a Bisceglie (82-56), ha cambiato volto rispetto all’assetto iniziale: un esempio è proprio il passaggio del playmaker argentino Juani Rodriguez nelle fila dei Lions, ex di turno al pari di Enzo Cena.

Il nuovo leader offensivo della squadra del patron Marchesani è l’estone Karl Johan Lips, che viaggia a 18.5 punti di media, ben supportato dal centro Alessandro Paesano, dal playmaker Roberto Maggio e dall’esterno Leonardo Ciribeni.

Dalla panchina contribuiscono alla causa Thomas Reale e il lungo Obinna Nwokoye, ultimo arrivato in ordine di tempo da Monopoli (B Interregionale). In dubbio l’ala Jacopo Berra.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Michele Melai di Calcinaia (Pisa) e Irene Frosolini di Grosseto. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Greta Liberato di Castel Frentano (segnapunti), Roberto D’Addario di Chieti (cronometrista) e Luca Giacometti di Pineto (addetto ai 24”).

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:55 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com).

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author