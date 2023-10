Basket B/M: CJ Taranto, Reggiani ‘San Severo tosto ma si può fare’

Finalmente PalaMazzola. Dopo due settimane in viaggio da Fabriano a Vicenza, il calendario riporta il CJ Basket Taranto tra le mura amiche. E non per una gara qualunque bensì per il primo derby della stagione. Per la sesta giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, domani, domenica 29 ottobre, i rossoblu ospitano l’Allianz San Severo. Palla a due alle ore 18 con ingresso da via Venezia. Diretta LnpPass.

Taranto arriva alla sfida con la Cestistica forte della prima vittoria fuori casa maturata una settimana fa sul parquet di Vicenza. Un successo che ha fatto bene al morale e alla classifica dei rossoblu che hanno ritrovato innanzitutto alcuni elementi finora acciaccati evidenziando importanti miglioramenti in tutti i fondamentali in un percorso di crescita continuo che si spera possa continuare anche contro nei due prossimi impegni casalinghi di fila, di certo non facili nei pronostici, domenica contro San Severo, e giovedì contro San Vendemmiano.

Tra i protagonisti del momento in casa CJ c’è sicuramente Francesco Reggiani autore di 17 punti nella vittoria di Vicenza che ha un buon ricordo di San Severo avendoci segnato 19 punti con ben 6 triple in Supercoppa: “La vittoria di Vicenza è stata importante perché arrivata alla fine di uno scontro diretto molto tirato. Era la prima partita che giocavamo al completo e si è visto come siamo migliorati. Adesso abbiamo due partite di fila in casa ma affronteremo due squadre molto forti come San Severo e San Vendemmiano, noi puntiamo però a dare il meglio di noi stessi gara per gara per vincerle. E sappiamo che con l’apporto del pubblico del PalaMazzola sarà possibile fare la differenza per regalare ai nostri tifosi le gioie che meritano”.

Di fronte il CJ Basket Taranto si troverà una Allianz San Severo molto diversa da quella battuta a domicilio nel primo turno di Supercoppa in preseason.

La Cestistica ha approcciato alla grande il campionato con 4 vittorie nelle prime 5 giornate. Ma coach Nunzi alla viglia predica calma dalle pagine ufficiali sanseverine: “Tutti gli esperti di pronostici, ad inizio campionato, inserivano Taranto tra le squadre più sfavorite ed invece, sia in Supercoppa contro di noi che in campionato, ha dimostrato d’essere un team che ci mette del suo riuscendo nei suoi intenti con molto orgoglio. Il CJ rientra tra quelle squadre che possono tranquillamente giocarsi ogni posizione. Dal canto nostro, dobbiamo andar lì per sostenere una partita molto attenta con la consapevolezza che, soprattutto in casa, Taranto riesce ad esprimere una pallacanestro d’aggressività, di buone percentuali al tiro e sarà, un match ostico“.

Quindi non resta che riempire il PalaMazzola. Biglietti sulla piattaforma dedicata di Liveticket in prevendita, oppure domenica, a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola, unico ingresso da via Venezia: biglietto intero 7 euro, ridotto 4 per donne e under 22. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Palla a due alle ore 18, arbitrano i signori Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (NA) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – 6^ giornata

28/10/2023 20:30 Logimatic Group Ozzano-Pallacanestro Virtus Padova

28/10/2023 20:45 Liofilchem Roseto-Virtus Imola

29/10/2023 18:00 General Contractor Jesi-Lions Bisceglie

29/10/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Blacks Faenza

29/10/2023 18:00 OraSì Ravenna-Gemini Mestre

29/10/2023 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-LUX Chieti

29/10/2023 18:00 Andrea Costa Imola-Rucker San Vendemiano

29/10/2023 18:00 CJ Basket Taranto-Allianz Pazienza San Severo

29/10/2023 18:00 LuxArm Lumezzane-Civitus Allianz Vicenza

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 10 5-0

Gemini Mestre 8 4-1

Allianz Pazienza San Severo 8 4-1

Rucker San Vendemiano 8 4-1

LUX Chieti 6 3-2

Ristopro Fabriano 6 3-2

Liofilchem Roseto 6 3-2

LuxArm Lumezzane 4 2-1

Blacks Faenza 4 2-2

Virtus Imola 4 2-3

OraSì Ravenna 4 2-3

Lions Bisceglie 4 2-3

CJ Basket Taranto 4 2-3

Pallacanestro Virtus Padova 2 1-3

General Contractor Jesi 2 1-4

Civitus Allianz Vicenza 2 1-4

Andrea Costa Imola 2 1-4

Logimatic Group Ozzano 2 1-4

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

