Basket B/F: Dinamo Taranto, scocca l’ora dell’esordio in campionato

E’ giunto il momento. L’attimo che una città intera attendeva da diverso tempo. Finalmente il basket femminile ionico torna a calcare il legno di un palcoscenico professionistico in un campionato. Lo farà con la Dinamo Nuovi Orizzonti che domenica 29 Ottobre sarà di scena in quel di Benevento contro la Virtus Academy.

Un match che non si presenta tra i più semplici in terra campana, contro un avversario organizzato, che non farà sconti. Dall’altra parte c’è il team di coach Orlando, che viene dalla doppia vittoria in Coppa contro Potenza e Fasano, ma che soprattutto, ha grande entusiasmo e voglia di far bene all’esordio, con il supporto di una città intera che ha voglia di grande basket.

Buono complessivamente lo stato di forma di Gismondi e compagne, con Panteva reduce da infortunio che a Fasano è rimasta ferma precauzionalmente e che a Benevento sarà della partita.

Tutte arruolate le restanti ragazze del roster. Tagliamento è in gran forma e può fare la differenza, Ivaniuk con la sua fantasia garantisce imprevedibilità, ma l’arma in più di Orlando possono essere le under di prospettiva come Martelli e Molino su cui la società ionica crede ciecamente.

Appuntamento al PalaSport Mario Parente di Benevento quindi, domenica 29 Ottobre, palla a due alle 18,30 con arbitri Valeria Santoro di Maddaloni (Caserta) e Luca Moriello di Marcianise (Caserta).

