Basket B/Int: Virtue Molfetta alla ricerca del quinto risultato utile

Otto punti in classifica, quattro vittorie consecutive e una squadra che cresce prestazione dopo prestazione. La DAI Optical Virtus Basket Molfetta continua ad avere fame di punti e non ha nessuna intenzione di fermare una marcia sin qui sontuosa ed inarrestabile.

Prestazione dopo prestazione il gruppo sta acquisendo sempre più sicurezza e consapevolezza dei propri mezzi soprattutto per quello che riguarda la fase difensiva. La prossima sfida è di quelle attese, in cui i biancoazzurri proveranno a confermare tutti i progressi visti sinora.

Domenica 29 ottobre, alle 18.00, la Virtus sarà ospite della Tecnoleva Adria Bari presso il Palabalestrazzi di Bari. Una sfida che evoca ricordi connessi allo scorso campionato di Serie C GOLD quando i biancoazzurri vennero sconfitti proprio al Palabalestrazzi all’andata e si imposero, invece, al Pala Poli con una bella prestazione a tre giornate dalla fine della regular season.

Nel frattempo di mesi ne sono passati e parliamo di tutta un’altra Virtus. La stessa che, con grande autorevolezza, ha battuto poco meno di sette giorni fa la Dinamo Basket Brindisi senza particolari problemi, dominando per tutti e quattro i quarti gli avversari. Molti sono ancora i margini di crescita per poter parlare di una squadra solida in tutti i reparti.

Ed è quanto evidenziato da coach Sergio Carolillo nell’intervista pre match rilasciata alla vigilia della gara contro l’Adria Bari. «Affrontiamo una squadra che avrà tutta la voglia di vincere considerati gli attuali 0 punti in classifica e noi tocca approcciare la gara con la giusta concentrazione per portare a casa un altro risultato utile – sottolinea -. La crescita della squadra che avevo chiesto al momento è avvenuta solo in modo parziale soprattutto per quello che riguarda l’attacco, mentre in difesa stiamo giocando benino, ci stiamo aiutando, stiamo lottando su ogni palla riuscendo a tenere bene gli avversari e a subire pochi punti. Come dicevo, invece, in attacco dobbiamo far viaggiare di più la palla coinvolgendo tutti con meno personalismi. A volte ci intestardiamo troppo con il palleggio o decidiamo prima ancora di arrivare in attacco quello che dobbiamo fare».

Ha parlato di crescita e di gruppo squadra anche Davide Paglia. «Siamo sicuramente in ottima forma fisica e soprattutto mentale dopo l’ultima vittoria conquistata con le ultime partite giocate bene. Questo mi porta a dire che c’è tanta fiducia sulla prossima partita di Bar. Possiamo migliorare ancora sul gioco di squadra e in difesa dove si può fare molto di più rispetto alle ultime uscite».

L’Adria Bari è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in questa stagione. Al Palabalestrazzi l’obiettivo è quello di ottenerla proprio contro la compagine biancoazzurra, ma soprattutto di non sfigurare dinanzi al proprio pubblico. Si tratta di una squadra giovane che ha deciso di puntare anche quest’anno su una base solida di giocatori come Lupo, Pugliese, Ferraretti, Callara e Vorzillo con l’aggiunta di alcuni elementi come il lungo Meistas e l’ala Preite.

