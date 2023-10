Basket C/M: Pavimaro Molfetta a Corato per centrare il bis

L’ex Stella nella sua Corato. Mauro Stella, nato a Mesagne ma coratino d’azione, torna sul rettangolo del PalaLosito, dove ha scritto pagine indelebili della storia neroverde, conquistando, in dieci annate, due promozioni in Serie B. «Il PalaLosito è una struttura sportiva che conosco molto bene perché ci ho giocato davvero tanti anni, ma questo non significa – afferma – che sarà una sfida fra Mauro Stella e la Nuova Matteotti».

La Pavimaro Molfetta del tecnico Giovanni Gesmundo, reduce dal primo successo stagionale contro Castellaneta, sarà impegnata domenica 29 ottobre (palla a due alle ore 18.00) sul rettangolo della formazione di coach Ilario Azzollini, un altro grande ex della partita, che ha collaborato per nove anni nello staff tecnico biancorosso.

«Sabato scorso era molto importante vincere contro Castellaneta e noi lo abbiamo fatto, soprattutto davanti al nostro pubblico dove d’ora in poi dobbiamo sempre cercare di portare a casa i due punti – l’analisi del play -, anche per riscattare la gara persa con Canosa, una sfida che potevamo vincere, ma il risultato ha parlato chiaro. Abbiamo vinto con ampie rotazioni, questo è vero, ma c’è ancora tanto da lavorare per alzare il livello del gioco: siamo al 50%, dobbiamo migliorare ancora sotto tanti aspetti, soprattutto in attacco, dove siamo ancora non troppo fluidi, ma questo fa parte di un processo di crescita di una squadra completamente nuova».

Biancorossi a caccia del bis. Domenica sera, dunque, sarà necessario dare continuità al successo interno con Castellaneta, con una squadra, quella di casa, che ha fra le proprie fila il senegalese Babacar, lo scorso anno con la maglia di Lamezia in C Gold, Latella, il miglior realizzatore dei neroverdi reduce da un’annata a Canosa, in C Silver, Pucci, arrivato da Pescara, e il montenegrino Pekic che a Marigliano, l’anno scorso, ha ottenuto il salto in B interregionale.

«È una squadra che non merita quella posizione in classifica (Corato è reduce da due ko nei primi due match) perché ha dei buoni giocatori e un quintetto molto valido – avverte Stella -. Il loro, poi, è un campo difficile, ma noi dobbiamo essere concentrati per ripetere la buona prestazione, soprattutto in fase difensiva, che abbiamo fatto contro Castellaneta, cercare di trovare in attacco le soluzioni che la gara ci offrirà e portare a casa altri due punti. Emozionato? Giocheremo dieci contro dieci perché, in gare come questa, anche le panchine saranno importanti: sarà difficile – termina –, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di vincerla».

