Basket A2/M: Nardò corsaro in Friuli, Cividale battuto a domicilio

Dal confine con la Slovenia e con l’est europeo, dalle valli del Natisone, dalla terra della grappa e della Gubana, Hdl Nardò Basket torna a casa con un successo pesantissimo che mette colori e umori nuovi in questa stagione dalle premesse terribili. A Cividale il Toro fa la voce grossa, conduce quasi per tutti i 40 minuti e regala al popolo granata un saturday night dolcissimo.

La formazione di coach Di Carlo sbarca in Friuli senza Donda, infortunato, ma con Borra e Baldasso in più, in panchina alla palla a due. Nel quintetto di partenza c’è Nikolic, sul parquet del PalaGesteco con Parravicini, Smith, Stewart e Iannuzzi.

Disinvolta la squadra granata in avvio, Smith fa capire subito al pubblico friulano di che pasta è fatto. Parravicini mette dentro tutto quello che gli passa tra le mani, mentre sotto il tabellone domina incontrastato Iannuzzi. Entrano Maspero e Borra, Cividale non è precisissima al tiro. Stewart jr., a una sessantina di secondi dalla pausa, firma il massimo vantaggio (+9). Il primo quarto si chiude 22-28.

Il Toro gioca in maniera fluida, in apertura di secondo quarto segnano Ferrara e Smith al termine di due belle azioni offensive. Iannuzzi continua a imperversare nel pitturato, mentre Cividale si sveglia con una bomba centrale di Mastellari, dimenticato dalla difesa ospite.

Nel fatturato della Gesteco manca un po’ Redivo, limitato abbastanza dai neretini, ma adesso la squadra in maglia bianca e gialla gioca meglio. Maspero manda il pallone nel vuoto e dall’altra parte Dell’Agnello non perdona e accorcia a -5. Si va al riposo lungo sul 36-41.

Russ Smith è il protagonista dei primissimi scambi del terzo quarto. L’americano prende un rimbalzo difensivo e uno offensivo, Iannuzzi e Parravicini segnano e il Toro sigla subito un parziale di 5-0. Illusorio, perché poi è solo Cividale con 11 punti consecutivi. Nikolic chiude mestamente la sua partita con il quinto fallo personale a metà quarto.

I friulani pareggiano il conto dopo una lunga rincorsa (48-48), Nardò non è più quello dei primi dieci minuti. Mentre Redivo nel frattempo si è trasformato nello spauracchio che tutti conoscono. Servono di nuovo Smith e un incontenibile Iannuzzi per riportare Hdl in carreggiata. Il finale del parziale è 53-58.

L’uscita di Miani per cinque falli sarebbe una buona notizia per il Toro, ma Cividale in questa fase sembra averne di più. A 6′ 37″ dalla fine Ueb aggancia di nuovo i granata sul 63 pari, poi Mastellari segna dalla distanza e porta avanti la squadra di Pillastrini. Di Carlo tiene in panca Smith che ha 4 falli sul groppone, Parravicini segna un fondamentale canestro dalla linea dei 6,75. Stewart jr. sale in cattedra con 5 punti consecutivi, ma è Mastellari a tenere a galla Cividale.

È un finale da brividi, che Di Carlo sceglie di giocarsi senza Russ Smith sino ai tre possessi finali. Due falli ingenui di Ferrara sono la sirena d’allarme, ma Mastellari sbaglia due liberi.

Parravicini va in lunetta a cinque secondi dalla fine e sigla il +4 della speranza. Dell’Agnello non segna da lontano e la partita finisce qui. 75-79, Nardò corsaro in terra friulana con le prove da sballo di Iannuzzi (21 punti), Parravicini (17) e Stewart jr. (16).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp