Basket B/M: CJ Taranto, Martin Aleksandrov Kovachev ultimo tassello

Dopo il Senegal, l’Argentina e la Spagna anche un po’ di vento dell’est soffia in casa CJ Basket Taranto! La società ha annunciato il decimo e ultimo tassello ufficiale della nuova squadra per il campionato di serie B Nazionale 2023/24.

Si tratta di Martin Aleksandrov Kovachev, giovanissima ala bulgara classe 2004 che lo scorso anno ha giocato a Trapani in A2. Martin è l’ultimo pezzo del roster che a breve sarà a disposizione di coach Mario Cottignoli. Già nella mattinata di venerdì 18 agosto sono arrivati in Italia il pivot senegalese Elhadji Thioune e la guardia argentina Lucas Fresno accolti dalla dirigenza rossoblu: a Taranto troveranno ovviamente capitan Gianmarco Conte, e poi nelle prossime ore/gg si uniranno al gruppo il play Luca Valentini, , il play/guardia Giovanni Ragagnin, l’ala-centro Matteo Ambrosin, l’ala-pivot Marco Lusvarghi, la guardia-ala Francesco Reggiani e l’esterno spagnolo Rafa Casanova. Il CJ Taranto ringrazia l’agente Vincenzo Jacopo La Penna per la felice riuscita della trattativa.

Martin Aleksandrov Kovachev è nato il 10 aprile 2004 a Sliven, città della Bulgaria centro-orientale. È un ala di 204 cm di altezza per 98kg di peso. Dopo l’inizio della formazione cestistica in patria a Sofia, Martin giovanissimo è arrivato in Italia aggregandosi nel settore giovanile della Pallacanestro Trapani dove ha continuato tutto l’excursus delle varie under in continua crescita tanto da meritarsi più volte la convocazione delle giovanili nazionali bulgare. Dal 2021/22 è stato aggregato al gruppo della prima squadra che militava in serie A2 ed ha fatto il suo esordio, andando a referto anche nel tabellino punti, ripetendosi la scorsa stagione. Ora la piazza di Taranto per cercare maggiore spazio e continuare la sua crescita cestistica.

Martin, sei un “nuovo” giocatore del CJ Taranto: come è andata questa trattativa, come e cosa ti ha convinto del CJ?

Mi ha convinto il fatto che una squadra di B1 come Taranto si è interessata a me e il fatto che da la possibilità ai giovani di giocare e per ultimo ma non meno importante è che Taranto e una città bellissima.

Che tipo di giocatore sei? Raccontaci un po’ di te, tecnicamente ma non solo.

Sono un’ala grande con un buon tiro che mette grande intesità e a cui piace giocare con i compagni e creare dei tiri per tutti.

Cosa pensi di poter portare nel CJ Taranto?

Penso di poter portare una buona energia sia nella metà campo offensiva che quella difensiva e con l’atteggiamento giusto penso potremo ottenere un risultato buono. Ho parlato con coach Cottignoli e mi sono convinto che Taranto è la squadra e il posto giusto per me.

Un messaggio ai tifosi di Taranto?

Non vedo l’ora di arrivare a Taranto e conoscere questa bellissima città, la sua gente e i suoi tifosi. Vi aspetto al palazzetto!

