Basket C/M: Ondatel Matera, confermato Marco Spada

Altra conferma nel roster Virtus Ondatel Matera. Si tratta di Marco Spada, nato a Matera il 14 ottobre 2003. Play/Guardia di 185cm dall’ indiscusso talento: ha buona tecnica ed è capace di tirare da tre punti con alte percentuali. In passato ha fatto parte della squadra dell’Olimpia Matera in Serie B. Ha giocato nelle giovanili della Virtus Matera partecipando ai campionati di under 17 e under 19. Ha vinto in Serie D e Serie C silver con la maglia della Virtus Matera.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp