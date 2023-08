Il general manager della Happy Casa Basket Brindisi Tullio Marino ha spiegato ai nostri microfoni cosa manca ancora al roster di coach Corbani per potersi dire al completo: “Ci manca ancora un tassello per completare il roster. Non abbiamo fretta, ma vogliamo consegnare al coach la squadra al completo. Prenderemo un’ala piccola, ne abbiamo già disegnato l’identikit. JP Macura è uno dei giocatori che stiamo seguendo per quel ruolo, abbiamo anche già parlato con lui. La trattativa ha però subito un rallentamento a causa di alcuni problemi fisici che ci stanno al momento bloccando”.

