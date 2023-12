Basket B/M, CJ Taranto: ingresso gratuito per la gara con Imola

Porte aperte al PalaMazzola! Il CJ Basket Taranto torna a giocare in casa e per l’occasione la società rossoblu ha preso una decisione importante. La partita contro l’Andrea Costa Imola valida per la tredicesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B,sarà a ingresso gratuito! Palla a due, giovedì 7 dicembre per il turno infrasettimanale, alle ore 20.

Un ulteriore grande sforzo da parte del CJ Basket Taranto che il vice presidente Roberto Conversano spiega così con un pizzico di amara constatazione: “Siamo alla viglia dell’Immacolata, giorno molto sentito dai tarantini, abbiamo pensato di rispettare anche noi una tradizione del CJ che è quella di ‘regalare’ ogni stagione una partita omaggio ai nostri tifosi, alla città. Di solito lo facciamo a fine stagione (lo scorso anno l’ultima di regular season, ndr) ma stavolta abbiamo deciso di anticipare perché il momento è particolare. Vogliamo, adesso, maggiore attenzione, dal pubblico ma non solo, dal tessuto imprenditoriale e dalle autorità di una città che risponde molto poco per il livello del campionato che stiamo giocando, a livello di numero di abbonamenti, di presenze sugli spalti, di investimenti nelle sponsorizzazioni. E che spesso anche dagli addetti ai lavori viene confuso con campionati di altre serie in altri sport con un impatto e una visibilità molto minori rispetto alla nostra Serie B Nazionale. Non siamo per niente inferiori e meno meritevoli di attenzioni della squadra di calcio che milita in serie C e della squadra di pallavolo che gioca in serie A. Ci confrontiamo con realtà completamente diverse e che abbiamo toccato con mano nelle varie trasferte di questa stagione, da Imola a Brescia passando per Ravenna. Per questo motivo il CJ Taranto che si vuole sempre distinguere dalla massa ha deciso di fare questo regalo alla città sperando che si risvegli dal torpore che la pervade, non solo nell’attenzione verso lo sport ma a tutti livelli, chiedendo fin d’ora scusa agli abbonati a cui presto riserveremo una serie di benefit per la fedeltà che ci hanno accordato”.

Sarà quindi per Taranto anche l’occasione di far sentire ancor di più il calore della città attorno alla squadra di coach Cottignoli in un momento delicato del campionato dopo il ritorno alla vittoria, 10 giorni fa contro Bisceglie a cui è seguita però la sconfitta di domenica scorsa in casa del Lumezzane.

A sottolineare la scelta e l’importanza dell’iniziativa, la dirigente Ylenia Gallo: “Abbiamo bisogno di qualcosa in più, da parte di tutti, sicuramente stiamo pagando gli infortuni di alcuni nostri giocatori che ci stanno limitando nelle rotazioni specie nei momenti decisivi, basta vedere i risultati, tutte gare tirate fino alla fine ma non si molla di un centimetro, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Sapevamo che il campionato di Nazionale sarebbe stato molto duro contro vere e proprie corazzate che hanno allestito le squadre molto prima di noi. Ma siamo certi che le cose possano cambiare. Ora la palla passa alla città di Taranto, vi aspettiamo numerosi al palazzetto”.

L’Andrea Costa Imola, avversario giovedì del CJ Taranto, viaggia a metà classifica del girone B di B Nazionale con 12 punti, perfetto equilibrio tra vittorie e sconfitte, 6. Domenica scorsa la squadra di coach Paolantonio l’ha spuntata in casa contro Vicenza, secondo successo consecutivo dopo quello di Lumezzane la settimana prima. Una delle due società cittadine di B, l’altra è la Virtus con cui il CJ ha già giocato alla seconda giornata in trasferta, ha puntato su diversi giovani e all’esperienza sotto canestro della coppia Ranuzzi-Crespi mentre le principali bocche da fuoco con il lituano Aukstikalnis e il play classe 2001 Gian Marco Drocker.

Insomma al PalaMazzola spettacolo assicurato e per di più a costo zero. E allora non resta che riempire gli spalti del palazzetto di via Venezia. Palla a due alle ore 20, Arbitreranno i signori Riggio Samuele di Siderno (RC) e Migliaccio Matteo di Catanzaro (CZ). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – Programma 13a Giornata

06/12/2023 20:30 Civitus Allianz Vicenza-Lions Bisceglie

06/12/2023 20:30 Blacks Faenza-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

06/12/2023 20:30 Gemini Mestre-Ristopro Fabriano

06/12/2023 20:30 Virtus Imola-General Contractor Jesi

06/12/2023 20:30 Rucker San Vendemiano-LuxArm Lumezzane

06/12/2023 20:30 Pallacanestro Virtus Padova-OraSì Ravenna

06/12/2023 21:00 Logimatic Group Ozzano-LUX Chieti

06/12/2023 21:00 Allianz Pazienza San Severo-Liofilchem Roseto

07/12/2023 20:00 CJ Basket Taranto-Andrea Costa Imola

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 11-1

Rucker San Vendemiano 18 9-3

Liofilchem Roseto 18 9-3

Allianz Pazienza San Severo 16 8-4

Ristopro Fabriano 14 7-5

General Contractor Jesi 14 7-5

LUX Chieti* 13 7-5

Andrea Costa Imola 12 6-6

Blacks Faenza 12 6-6

OraSì Ravenna 12 6-6

Virtus Imola 10 5-7

Gemini Mestre 10 5-7

LuxArm Lumezzane 10 5-7

Pallacanestro Virtus Padova 8 4-8

Logimatic Group Ozzano 8 4-8

CJ Basket Taranto 6 3-9

Lions Bisceglie 6 3-9

Civitus Allianz Vicenza 6 3-9

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

