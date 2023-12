Basket C/M, la NMC Corato incassa una pesante sconfitta

Pesante sconfitta per la Nuova Matteotti Corato che non replica la bellissima prestazione di sette giorni fa sfoderata con Matera e incassa la sua sesta sconfitta stagionale: il Basket Fasano si impone con il risultato di 99-71.

Coach George (al posto dello squalificato Serrano) schiera dal primo minuto Quarone, Acuna, Palazzo, Feruglio e Kimekwu. Dall’altra parte coach Azzolini, che può contare anche sul neo-acquisto Claudio Gatta, sceglie per il suo starting five Pucci, Pekic, Latella, Seye e Mazzilli.

L’approccio alla gara da parte degli ospiti è incoraggiante con i canestri di Pekic e Latella a regalare il primo vantaggio della partita (2-6). La premiata ditta Quarone-Acuna accorcia le distanze con quattro punti consecutivi (11-12), prima che Seye e la tripla di Pekic consentano alla NMC di allungare sul +6 (13-19). Tuttavia nelle battute finali di primo quarto Fasano, trascinata da Giuliani e da un super Feruglio, firma un parziale di 9-0 e va al primo mini-riposo sul 22-19.

La fase centrale del secondo quarto è caratterizzata da imprecisione al tiro e qualche fallo di troppo da ambo le parti che mettono punti a referto soprattutto a cronometro fermo. Bojang e Seye, dopo che la NMC era andata anche sotto di sette punti (32-25), sono bravi a ricucire lo svantaggio (37-36), ma Fasano aumenta i giri del motore e confeziona un parziale monstre di 13-0, con Acuna sugli scudi, che si rivelerà decisivo nell’economia della gara: 50-36 all’intervallo.

Nel terzo quarto la tanto attesa reazione che ci si aspettava dagli Azzollini boys non arriva. Anzi i padroni di casa, incrementano il vantaggio, grazie a Feruglio e al duo albiceleste Quarone e Acuna, approfittando anche della serata storta degli avversari in entrambe le metà campo: 75-54 al 30’ minuto.

L’ultima frazione di gioco serve solo per le statistiche e per concedere qualche minuto ai giocatori meno utilizzati: pura accademia per Fasano che, con Paparella e Argento, raggiunge anche i 30 punti di vantaggio. Il tabellone finale recita 99-71 a favore del Basket Fasano.

BASKET FASANO – NUOVA MATTEOTTI CORATO 99 – 71

FASANO: Aldini 2, Quarone 16, Paparella 12, Feruglio 22, Acuna 23, Argento 9, Kimekwu 4, Diomede, Giuliani 11, Nardelli, Palazzo, Cervellera. Coach: George.

CORATO: Gatta 1, Latella 20, Pekic 9, Pucci 18, Martinelli 3, Angarano 2, Seye 11, Mazzilli 2, Allegretti 1, Sciscioli, Bojang 4. Coach: Azzollini.

Parziali: 22-19; 50-36; 75-54; 99-71.

Arbitri: Stanzione di Molfetta e Caposiena di San Severo.

Usciti per 5 falli: Gatta, Seye, Mazzilli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp