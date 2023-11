Basket B/M: CJ Taranto, Cottignoli ‘Il carattere c’è, mancano le vittorie’

“Abbiamo oggettivamente delle difficoltà a livello numero e questa cosa ci sta penalizzando oltremodo, in partita e anche in preparazione durante gli allenamenti”. Non si nasconde dietro un dito coach Mario Cottignoli nel riavvolgere il nastro della sconfitta patita dal CJ Basket Taranto caduto domenica scorsa anche a Ravenna in un ko che per molti versi ha ricordato quello di 7 giorni altrettanto beffardo contro Roseto al Palafiom.

Partenza soft, decisamente troppo, parziale subito importante, poi crescendo, rimonta e nel finale punto a punto il rammarico di non aver portato a casa la partita col ferro/tabellone di Ravenna che hanno sputato le triple della vittoria, prima di Reggiani e poi di Ambrosin.

Analogie che trova anche lo stesso Cottignoli, anche e soprattutto negli aspetti positivi da salvare: “Una rimonta di carattere, simile a quella che abbiamo messo in campo contro Roseto, e anche stavolta perdiamo per un solo possesso, e questo è un rammarico perché avevamo rimesso in piedi due partite e stavamo per vincerle ed invece ci ritroviamo con due sconfitte. Dobbiamo restare uniti, capire le varie situazioni di infortunio e ripartire anche perché contro Bisceglie sarà dura ma sarà anche una partita fondamentale che non possiamo sbagliare”.

Intanto la squadra è tornata ad allenarsi già a inizio settimana. Il calendario mette in programma il secondo derby della stagione. Domenica per l’undicesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B avversario del CJ saranno i Lions Bisceglie, un altro scontro diretto che sarà fondamentale vincere. Palla a due alle ore 18 al PalaMazzola.

Conte e compagni chiamano a raccolta tifosi, sportivi e appassionati di pallacanestro e non solo per tornare finalmente alla vittoria auspicando una bella cornice di pubblico che spinga la squadra al successo.

Il CJ ha aperto la prevendita dei biglietti per assistere al match contro Bisceglie grazie alla partnership rinnovata con Liveticket sul cui portale è possibile acquistare i tagliandi online: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di domenica quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 7.70 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 4.50 per donne e under 22.

Domenica, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del derby a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola (7 euro il biglietto intero, 4 il ridotto: donne e under 22), ingresso unico da via Venezia. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp