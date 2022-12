Basket B/M: CJ Taranto, coach Olive ‘Dopo 3 vittorie siamo più forti’

Condividi su...

Da Corato a Pescara passando per Taranto. È stata una grande settimana quella scorsa vissuta dal CJ Basket Taranto che ha saputo inanellare 3 vittorie di fila nel back-to-back-to-back messo in calendario dal campionato di serie B Old Wild West.

In Abruzzo, coach Davide Olive ha cercato di evitare sgradite sorprese, gestendo le energie dei suoi, ridotte al lumicino da un mese con rotazioni limitate, con l’obiettivo di sferzare sul nascere eventuali entusiasmi del giovane roster locale. Cosa che è successa come ripercorre il tecnico nell’analisi della partita: “Non è stata una gara facile, il nostro impatto al match non è stato dei migliori. Il break iniziale di 10-2 di Pescara ci ha messo in difficoltà. Loro sono partiti molto forte, ci hanno messo tanta energia e ci hanno costretto, mi hanno costretto a chiamare timeout per fermare la loro inerzia e perché vedevo non il giusto atteggiamento da parte nostra. Dopo la sospensione abbiamo lavorato palla su palla, fino a chiudere il primo quarto in vantaggio di due lunghezze. Dal secondo periodo in poi abbiamo iniziato a giocare il nostro basket, realizzando un break importante e a comandare i ritmi di gioco togliendoli a loro. Non volevamo correre contro di loro perché sapevamo di incontrare una squadra giovane e piena di energie. In più a nostro favore la loro scarsa giornata al tiro, quando siamo andati in down di energie loro hanno sbagliato anche tiri aperti”.

Terzo successo che fa bene al morale e alla classifica con Taranto che ha ritrovato, seppur parzialmente Graziano, in campo pochi minuti nell’infrasettimanale con Teramo, e capitan Conte che ha saggiato il parquet di Pescara con tanto di 7 punti a referto. Insomma le buone notizia in casa CJ non mancano: “Temevamo questa gara perché era la terza in una settimana: come ben noto, abbiamo dovuto affrontare una serie di problematiche fisiche che ci hanno limitato nelle rotazioni però i ragazzi sono stati concentrati e sul pezzo. In difesa, tranne il primo quarto, abbiamo eseguito sempre ciò che ci eravamo proposti. Usciamo da questa settimana con tre vittorie e ciò ci dà grande carica prima dell’ultima partita in casa di quest’anno contro Monopoli”.

Proprio verso il derby con la White Wise Action Now di domenica prossima è proiettato oramai tutto l’ambiente del CJ Basket Taranto che domenica scorsa ha festeggiato anche un altro successo arrivato a margine del parquet di gioco. Il dirigente rossoblu Stefano Strusi, una vita nella pallacanestro prima come giocatore, poi appunto come dirigente, ha ricevuto il Premio Peppe Sportelli 2022 assegnato dall’Associazione Old Cus nell’omonimo Memorial dedicato alla grande e compianta figura della pallacanestro tarantina. Una grande soddisfazione per tutta la famiglia del CJ Basket che ora vuole chiudere al meglio il 2022 davanti al proprio pubblico. (Comunicato stampa)