Basket B/M: CJ Taranto cerca la svolta dopo 3 ko in una settimana

Dal PalaMazzola al Palafiom. Il passo è breve e il CJ Basket Taranto spera serva anche a invertire il trend che vede i rossoblu in striscia negativa da tre partite. Ma non sarà facile, anzi. Per la nona giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, domani, domenica 12 novembre, il CJ ospita la Liofilchem Roseto. Palla a due alle ore 18. Diretta LnpPass.

Taranto arriva alla sfida con gli abruzzesi con tre ko in una settimana sul groppone. Sicuramente non un periodo fulgido per il quintetto rossoblu che ha dovuto fare i conti con diverse problematiche soprattutto in campo con i vari acciacchi di Valentini e capitan Conte a cui si è unita la delicata operazione di Rafa Casanova. A proposito dello spagnolo, operato di apicectomia per risolvere il pneumotorace, proprio nella giornata di sabato il giocatore è tornato a Taranto dopo essere stato dimesso dal Policlinico di Bari: il decorso post operazione è buono, ora inizia il recupero.

Di questo e altro ha parlato Salvatore Massari da quest’anno direttore sportivo del sodalizio rossoblu.

Salvatore, che ultime settimane sono state per il CJ, in campo e fuori?

”Periodo particolare per quello che è successo fuori dal campo, quello che è successo a Rafa non ce lo aspettavamo ovviamente, classico fulmine a ciel sereno. Va un doveroso ringraziamento al nostro staff medico che ha subito diagnosticato il problema di salute, rapidi anche noi a seguire l’iter di questi casi per l’operazione al Policlinico di Bari. Come spirito CJ siamo stati vicini a Rafa in tutti i modi possibili, questi sono gli episodi di vita che ci sono cose che vanno al di là dello sport, ovvio che la testa e il cuore in queste settimane fosse rivolta a Rafa, e anche la squadra è stata provata dalla cosa. Per di più ci si sono messi di mezzo gli infortuni, Valentini ma anche il capitano che ci hanno limitato ancora di più. Ma questo è un gruppo solido e coeso, cosa che ci dà ragione sulle scelte fatte in estate sul mercato. Ed io sono fortemente convinto che il nostro momento arriverà molto presto.

Domenica c’è Roseto al Palafiom, l’avversario peggiore per un momento del genere?

Avere l’opportunità di giocare contro una squadra come Roseto dà la dimensione del campionato che stiamo affrontando, e lo spessore dello sforzo che il CJ Basket sta facendo per stare a questi livelli. Roseto ha obiettivi diversi rispetto ai nostri, noi dobbiamo continuare a crescere dal punto di vista tecnico e mentale, in vista degli scontri diretti che dovremmo giocare.

Quest’anno sei diventato direttore sportivo, cosa è cambiato nel tuo ruolo rispetto agli scorsi anni da team manager?

C’è sicuramente ancora tanto da imparare, ho accolto con entusiasmo la nuova carica, mi è piaciuto seguire il mercato col coach Mario Cottignoli, entrare e capire tante dinamiche a 360°, esaminare le varie caratteristiche, tecniche e caratteriali dei vari giocatori che abbiamo sondato e che ci venivano proposti. Ringrazio la società per l’opportunità che mi è stata data e le faccio un plauso per aver costruito un organigramma molto completo, pieno di nuove figure da Ylenia Gallo a Peppe Stola passando per Giorgio Ardia e Luca Amatulli che elevano sicuramente la capillarità del CJ Taranto”.

Il roster della Liofilchem Roseto non ha bisogno di presentazione. Reduce da tre vittoria di fila, ha messo fine domenica scorsa alla corsa di Ruvo battuta per la prima volta in season con un buzzer beater di Santiangeli una delle tante punte di diamante della squadra di coach Gramenzi che può contare su Vangelis Mantzaris, 33 anni, play-guardia greco, giocatore con il miglior palmares dell’intera Serie B Nazionale, avendo conquistato (e da protagonista) per ben due volte l’Eurolega con la canotta dell’Olympiakos oltre a tre scudetti in patria e ad aver giocato per la nazionale ellenica due Mondiali e due Europei. Senza dimenticare l’ex Nardò Mitchell Poletti, l’ucraino Dimitri Klyuchnyk, centro, il camerunese Georges Tamani, l’esterno ex Salerno Alessio Donadoni e il 23enne Vincenzo Guaiana, guardia che era in A2 a Trapani.

Insomma al PalaFiom spettacolo assicurato. Biglietti sulla piattaforma dedicata di Liveticket in prevendita, oppure domenica, a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaFiom in via Goldo di Taranto: biglietto intero 7 euro, ridotto 4 per donne e under 22. Gli under 12 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Palla a due alle ore 18, Arbitreranno i signori Fiore Adriano di Pompei (NA) e Morra Giovanni di San Giorgio a Cremano (NA). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca e il commento tecnico di Fabio Palagiano.

SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST GIRONE B 2023/24 – 9a giornata

12/11/2023 18:00 Andrea Costa Imola-OraSì Ravenna

12/11/2023 18:00 General Contractor Jesi-Allianz Pazienza San Severo

12/11/2023 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Gemini Mestre

12/11/2023 18:00 Civitus Allianz Vicenza-Virtus Imola

12/11/2023 18:00 Lions Bisceglie-LUX Chieti

12/11/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Pallacanestro Virtus Padova

12/11/2023 18:00 Blacks Faenza-Rucker San Vendemiano

12/11/2023 18:00 LuxArm Lumezzane-Logimatic Group Ozzano

12/11/2023 18:00 CJ Basket Taranto-Liofilchem Roseto

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 14 7-1

Allianz Pazienza San Severo 12 6-2

Liofilchem Roseto 12 6-2

Rucker San Vendemiano 12 6-2

Ristopro Fabriano 12 6-2

LUX Chieti 10 5-3

Blacks Faenza 8 4-3

General Contractor Jesi 8 4-4

Gemini Mestre 8 4-4

LuxArm Lumezzane 6 3-3

Pallacanestro Virtus Padova 6 3-4

Andrea Costa Imola 6 3-5

OraSì Ravenna 6 3-5

Virtus Imola 4 2-6

CJ Basket Taranto 4 2-6

Lions Bisceglie 4 2-6

Logimatic Group Ozzano 4 2-6

Civitus Allianz Vicenza 4 2-6

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

