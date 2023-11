Basket B/M: Lions Bisceglie ospita Chieti per muovere la classifica

Incanalare tutte le energie e la comprensibile sete di rivalsa nella direzione giusta. I Lions Bisceglie hanno bisogno di ricominciare a vincere e dare un calcio alla sfortuna. Domenica 12 novembre, sulle tavole del PalaDolmen, il giovane team di coach Enrico Fabbri riceverà la visita di Chieti (palla a due ore 18) per il confronto incluso nel programma della nona giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West.

L’obiettivo è chiaro: muovere la classifica andando oltre le buone prestazioni sfoderate, con l’eccezione del passaggio a vuoto dell’ultima sfida contro San Vendemiano, che va dimenticata con una prova ancora più convincente ed efficace.

I NERAZZURRI

È tempo di fare ancora leva sull’orgoglio e sulla determinazione, cercando di evitare quelle sbavature pagate a carissimo prezzo nello scorcio iniziale della stagione. Totale è la consapevolezza, nel gruppo, dell’esigenza di compiere un deciso passo in avanti sul piano dell’atteggiamento, soprattutto nei minuti conclusivi delle partite, della lucidità e della capacità di “leggere” le situazioni di gioco con sicurezza e astuzia, dandoci un taglio innanzitutto con le palle perse banali e gli errori gratuiti nelle fasi cruciali degli incontri, che gli avversari a questi livelli non perdonano. Concentrazione, fiducia, carattere e convinzione nei propri mezzi: elementi che la squadra dovrà mostrare sul parquet per dare finalmente una svolta, con l’aiuto del pubblico biscegliese.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ONORARIO MIMMO INCHINGOLO

«Come un genitore che assiste e accompagna la vita dei propri figli, così noi tutti, appassionati tifosi dei Lions, abbiamo il dovere di supportare con forza e tenacia la squadra, specialmente in un momento nel quale ha bisogno del nostro massimo sostegno. Abbiamo compreso e visto qualepotenziale, sorprendentemente, questi ragazzi sono capaci di esprimere sul campo e non potràessere qualche risultato non arrivato o una giornata no a farci desistere dall’amare questa squadra e vivere le emozioni che è in grado di regalarci. Un gruppo giovane, che ha dimostrato di saper rendere la vita difficile a tutti e che di certo sarà in grado di dare concretezza all’impegno e alla fatica quotidiani con una classifica più consona al suo potenziale. Domenica scendiamo tutti in campo, insieme a coach Fabbri, al suo staff ed ai ragazzi. Portiamo sul parquet il nostro calore e ciascuno di loro saprà di poter contare su di noi. Go Lions!».

GLI AVVERSARI

Il roster di Chieti è stato costruito con l’obiettivo di centrare l’accesso in griglia playoff e riscattare, almeno in parte, l’amarezza per la fresca retrocessione dall’A2. Il tecnico Daniele Aniello (ex Fabriano) può fare affidamento sul forte playmaker argentino Juan Rodriguez Suppi, 32 anni, oltre che su giocatori di comprovato valore, dal regista Roberto Maggio agli esterni Maurizio Del Testa e Leonardo Ciribeni, mentre sotto canestro agiscono il pivot puro Alessandro Paesano, il lungo Edoardo Tiberti (miglior realizzatore della squadra finora con 15.1 punti di media) e l’ex di turno Enzo Cena. La formazione abruzzese ha conquistato cinque successi, quattro dei quali in casa, compreso quello nel derby con Roseto, mentre in trasferta ha perso per tre volte espugnando soltanto il parquet dell’Andrea Costa Imola.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Il match sarà arbitrato da Dario Di Gennaro di Roma ed Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Isabella Giordano di Bari (segnapunti), Alessandro Camassa di Martina Franca (cronometrista) e Luigi Serrano di Monteroni (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO

Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, title sponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.

COPERTURA MEDIA

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:45 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, regìa di Andrea Di Molfetta, organizzazione a cura di Antonio Lopopolo.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

La ricca fotogallery, a cura di Cristina Pellegrini, sarà disponibile integralmente sul portale della società e su Facebook mentre un’accurata selezione sarà disponibile su Instagram.

