Basket B/M, CJ Taranto cade al PalaMazzola e al… Palafiom

Succede davvero di tutto al CJ Basket Taranto in questa stagione. Succede anche di dover traslocare da un palazzetto all’altro a gara in corso causa blackout elettrico che ha colpito il PalaMazzola alla fine del terzo quarto.

Partita che è stata finita al Palafiom e che ha visto la vittoria della General Contractor Jesi per 91-71 nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, ottava di ritorno.

Altri due blackout, stavolta del CJ, uno nel primo proprio in avvio e uno nel secondo quarto avevano già deciso la partita a favore della squadra jesina che pronti via ha messo da subito le cose in chiaro con una serie di 4 triple e un break di 2-16 che ha posto la gara in salita per la squadra di coach Cottignoli ancora una volta con soli 5 effettivi a disposizione a causa del ko di Kovachev.

Reggiani, Ragagnin, in doppia cifra così come Thioune in doppia doppia, ma anche Casanova e Ambrosin hanno però gettato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo provando a restare incollati alla partita e in parte ci sono riusciti, nonostante il -20 finale, grazie anche al contributo dei giovani scuola Virtus, Gigante e Montanaro, per quest’ultimo altro canestro nel finale.

Coach Cottignoli incassa le defezioni di Conte e Kovachev e parte col quintetto obbligato: Reggiani, Ragagnin, Thioune, Casanova e Ambrosin. Coach Ghizzinardi risponde con Casagrande, Merletto, Rossi, Valentini e Tiberti.

Taranto segna il primo canestro con Casanova in bella penetrazione ma deve fare i conti con l’inizio irreale di Jesi che infila 4 triple consecutive, tre addirittura per Rossi, Merletto completa il poker. Quando poi Valentini recupera palla e va in coast to coast per il 2-16 coach Cottignoli non ne può più e chiama timeout. Che ferma la verve realizzativa ospite e rimette in ritmo Taranto che ritrova la via del canestro con Thioune e Reggiani. Tiberti spegne le speranze cussine di rimonta con un’altra tripla, la quinta del primo quarto per Jesi. Il CJ però chiude bene sull’asse Reggiani-Thioune per il 10-21 alla prima sirena.

Il 2° quarto inizia ancora nel segno rossoblu, stavolta con Reggiani ma continua come il primo con Jesi a comandare, Varaschin e Merletto ristabiliscono le distanze ricacciando il CJ a -14. Ragagnin prova a dare fiducia ai suoi con una tripla che tiene Taranto a lungo in linea galleggiamento e abbondantemente in partita a -11.

Ma quando la stanchezza prende il sopravvento sul quintetto rossoblu nuovamente Jesi mette un altro break con l’ex Tato Bruno, le triple di Valentini e Rossi per il parziale di 2-16 che taglia le gambe al CJ sotto 21-46. Il solito Ragagnin mette 5 punti in fila utili a Taranto per accorciare all’intervallo, 25-46.

Il CJ inizia bene anche dopo la sosta lunga, allietata al PalaMazzola dalle mascotte di Bugs Bunny di Simo Event. Reggiani e Ragagnin riportano i rossoblu a -16. Varaschin allora prova a svegliare i suoi con una schiacciata che rimette Jesi sul pezzo come conferma la tripla di Merletto per il nuovo +21.

Partita equilibrata nonostante qualche errore nel terzo quarto con Taranto che trova la via del canestro anche con Ambrosin ma non riesce a recuperare più di tanto come conferma il punteggio, 49-70 alle soglie dell’ultimo quarto.

Detto del blackout che ha costretto tutti al trasferimento al PalaFiom, gli ultimi dieci minuti sono stati un po’ surreali, visto quello che era successo. Tipico garbage time con Jesi e Taranto che hanno arrotondato un po’ le proprie statistiche, utili a Reggiani per arrivare a quota 26 con un paio di triple ma anche agli ospiti per mettere ben 6 giocatori a referto in doppia cifra con Rossi che chiude a 21 ma soprattutto a Montanaro per sfruttare ancora i minuti a disposizione per andare a segno. Domenica prossima intanto si torna in viaggio, trasferta a Roseto.

CJ Basket Taranto – General Contractor Jesi 71-91. Parziali: 10-21, 15-25, 24-24, 22-21

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 26 (6/9, 3/8), Giovanni Ragagnin 16 (4/9, 1/3), Elhadji Thioune 11 (4/7, 1/1), Rafael Casanova 9 (1/2, 2/6), Matteo Ambrosin 7 (2/3, 1/4), Francesco Montanaro 2 (1/1, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/1, 0/0), Stefano Pichietti 0 (0/0, 0/0), Martin Kovachev 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

General Contractor Jesi: Tommaso Rossi 24 (4/6, 5/9), Daniele Merletto 15 (4/5, 2/6), Lorenzo Varaschin 12 (6/10, 0/0), Giulio Casagrande 10 (3/5, 1/3), Edoardo Tiberti 10 (3/4, 1/1), Santiago Bruno 10 (1/3, 2/5), Antonio Valentini 8 (1/1, 2/5), Emanuele Carnevale 2 (1/2, 0/0), Alessandro Nisi 0 (0/0, 0/0), Roberto Marulli 0 (0/0, 0/0). All. Ghizzinardi

Arbitri: Alessi Nicola di Lugo (RA) e Di Mauro Alex Oliver di Sasso Marconi (BO). P

STAT TA – Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 27 4 + 23 (Elhadji Thioune 15) – Assist: 14 (Francesco Reggiani, Giovanni Ragagnin 4). STAT JS – Tiri liberi: 6 / 8 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Lorenzo Varaschin 7) – Assist: 22 (Santiago Bruno 6).

Note: causa blackout al PalaMazzola il 4° quarto della gara si è disputato nel vicino impianto del PalaFiom

