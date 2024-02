Basket B/M, Lions Bisceglie: il cuore non basta con San Vendemiano

Ottava battuta d’arresto casalinga per i Lions Bisceglie, sconfitti al PalaDolmen da San Vendemiano. I nerazzurri allenati da Agostino Origlio hanno cercato di sovvertire il pronostico sfavorevole, ma la formazione veneta, terza nel Gruppo B della Serie B Nazionale Old Wild West, ha prevalso con il punteggio di 61-78.

Il tour de force di gare complicate contro compagini di alta classifica non ha portato frutti concreti, ma i segnali di rivalsa e i miglioramenti lasciano ben sperare in vista delle sfide più abbordabili e dei numerosi scontri diretti ancora in calendario.

Lo spunto iniziale (9-6 grazie a una tripla di Rodriguez) non è bastato a spaventare gli ospiti, capaci di confezionare un 15-3 e ribaltare subito l’inerizia del confronto. Il lettone Gluditis ha firmato il +12 esterno con un canestro dalla lunga distanza (14-26), subito imitato da Chessari e il volenteroso tentativo di ricucire dei Lions, trascinati da Dip, Fontana e Chiti fino al -2 di metà secondo quarto (28-30), è stato respinto da San Vendemiano con uno 0-10: sugli scudi Oxilia e Laudoni.

Sotto di 12 lunghezze a metà gara, Bisceglie è rientrata dagli spogliatoi con il piglio giusto, accorciando immediatamente sul -6 (36-42), ma ancora una volta la solidità della squadra di Carrea ha sbarrato la strada ai propositi di rimonta nerazzurri (36-46).

I Lions, più volte sul -7, hanno dovuto fare i conti con una situazione falli piuttosto critica e una svantaggiosa differenza in termini di tiri liberi tentati, appena 6 contro i 20 degli avversari al termine del terzo periodo. L’ex Di Emidio e compagni si sono spinti sul +15 (48-63) e hanno saputo sopportare l’ultimo generoso sussulto biscegliese (55-65 al 33’) gestendo la situazione anche in virtù di rotazioni molto profonde.

La migliore notizia per i Lions è senza dubbio il recupero fisico sempre più marcato di Fontana (schierato nel quintetto di partenza), mentre si può lavorare e ottenere molto di più sia nelle percentuali dal campo che nel limitare le palle perse. Domenica 25 febbraio, Dip e compagni saranno di scena sul parquet di Chieti.

LIONS BISCEGLIE-SAN VENDEMIANO 61-78

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 8, Chiti 8, Fontana 6, Cepic 12, Dip 10, Chessari 14, Abati Tourè 3, Divac, Turin. N.e.: Maralossou. All. Origlio.

San Vendemiano: Di Emidio 10, Gluditis 24, Laudoni 10, Cacace 7, Oxilla 10, Calbini 8, Chiumenti 5, Perin 2, Zacchigna 2. N.e.: Vettori. All.: Carrea.

Arbitri: Valletta di Montesilvano e Riggio di Siderno (Reggio Calabria).

Parziali: 14-21; 30-42; 48-61.

Note: uscito per cinque falli Chiumenti. Tiri da due: Bisceglie 20/43, San Vendemiano 24/41. Tiri da tre: Bisceglie 5/21, San Vendemiano 4/18. Tiri liberi: Bisceglie 6/12, San Vendemiano 18/22. Rimbalzi: Bisceglie 35, San Vendemiano 38. Assist: Bisceglie 16, San Vendemiano 11.

