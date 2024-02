Il miglior epilogo. Che è anche un nuovo inizio, e una sorta di ricompensa per la società Dinamo, impegnata da esordiente e da neopromossa nella Serie B femminile nazionale: nella settima e ultima giornata di ritorno della regular season (Girone A del raggruppamento Campania), la Nuovi Orizzonti regola agevolmente la Basket Fasano con il punteggio di 81-64 (22-18, 39-26, 59-44) per l’11esimo centro su 14 gare disputate.

Una vittoria mai in discussione per le ragazze di coach Orlando. Le quali, orfane di Francesca Gismondi (sulla via della guarigione, il capitano), pur impegnandosi tanto, hanno avuto il controllo del match badando a preservare energie fisiche e mentali utili al prosieguo del campionato.

Prova monstre di Claudia Tagliamento, tornata ai suoi standard (top scorer della serata con 28 punti), in doppia cifra anche Natalia Smaliuk e Alice Lucchesini. Quest’ultima infallibile nelle conclusioni dalla lunga distanza. Un’ottima prova corale orchestrata in regia dalla instancabile Yaroslava Ivaniuk. Bene le under: da Erika Martelli, ormai parte integrante del quintetto base, ad Annapia Molino e Carol Manco, da Giorgia Cascione a Luna Saponaro: tutte loro, dominatrici del campionato di C regionale, compresa Alice Turco (tenuta a riposo precauzionale), stanno dando il loro contributo in questo campionato assicurando una panchina lunga a coach Orlando.

Taranto vince e termina la prima fase del torneo al secondo posto in classifica, davanti alla Magnolia Campobasso. Attende ora di conoscere il nome della squadra che dovrà affrontare nel prossimo fine settimana, nella prima delle quattro partite della fase a orologio. Ma ha già la certezza di prendere parte ai playoff.

Il match Taranto–Fasano

Starting lineup Nuovi Orizzonti: Ivaniuk, Smaliuk, Tagliamento, Martelli, Lucchesini. Fasano risponde con Mazzone, Skapin, Mazzullo, Orsini, Tateo. Buon avvio delle ospiti (4-0). Le padroni di casa reagiscono prontamente con Ivaniuk, che fa due su due dalla lunetta; poi vanno a segno Lucchesini, due volte Smaliuk, Tagliamento. A spezzare il break ci pensa Benedetta Mazzone per Fasano. Ma a dettar legge è Taranto: la fluidità di manovra si fa più efficace. Con due triple di Lucchesini il vantaggio comincia a farsi importante (22-10).

Le ragazze di coach Lovecchioriducono parte dello svantaggio, portandosi a meno quattro alla fine del primo parziale. Nel secondo quarto, con Tagliamento lottatrice sotto le plance, il vantaggio torna in doppia cifra. La stessa brindisina, insieme a Smaliuk, Martelli e Ivaniuk, si rende protagonista dell’ottimo avvio nel terzo periodo. Le ioniche dilagano.

Il vantaggio supera, per la prima volta, i venti punti (47-26).Merito del lavoro della difesa, accurato, delle azioni veloci e ficcanti in avanti. Nell’ultimo quarto si può gestire l’ampio margine. Nulla può Fasano nel tentativo di riaprire l’incontro, nonostante le buone prove offerte da Sofia Mazzullo e Ludovica Orsini, e dalla miglior realizzatrice, Karin Skapin. A referto va anche Silvia Gobbi per la Nuovi Orizzonti. Marzia Varvaglione firma il canestro che precede la festa in campo e tra gli spalti.

Nuovi Orizzonti Taranto-Basket Fasano 81-64 (22-18, 39-26, 59-44)

Taranto: Smaliuk 17, De Pace, Tagliamento 28, Gobbi 2, Varvaglione 2, Lucchesini 16, Saponaro, Cascione, Martelli 8, Ivaniuk 8, Manco (All. William Orlando – 1* ass. all. Mimmo Calviello).

Fasano: Mangione 8, Vaccaro, Falenczyk n.e., Mazzone 4, Golemi 9, Skapin 19, Mazzullo 14,Orsini 9, Tateo, Basile n.e., Pinto 1, Giannuzzi (All. Giuseppe Lovecchio – 1* Ass. all. Mattia Marangi).

Note: spettatori 300 circa. Uscite per cinque falli: Tagliamento (Taranto). Nessuna uscita per Fasano.

Arbitri: Francesco Solimeo di Lecce e Francesco Buonasorte di Manfredonia (Foggia).

