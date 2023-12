Basket B/M, CJ Taranto a Padova per un delicato scontro salvezza

Da Ruvo in Veneto, destinazione Padova. Il CJ Basket Taranto sempre in viaggio. Altra trasferta, seconda consecutiva, ultima dell’anno per i rossoblu che stavolta affrontano l’ennesimo lungo viaggio di questo girone di andata.

Scontro diretto delicato per il CJ sul parquet della Virtus Padovanella quindicesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Palla a due domenica 17 dicembre alle ore 18 con diretta su LnpPass.

La squadra di coach Cottignoli non sta attraversando un periodo buono, lo si vede dalla classifica che relega i rossoblu all’ultimo posto con sole 3 vittorie all’attivo. Nelle ultime 8 gare solo un successo per Conte e compagni che pure hanno sempre offerto grandi prestazioni, sempre in partita fino alla fine, come successo settimana scorsa in casa della capolista Ruvo.

Pesano le assenze croniche di capitan Conte e Casanova ma il gruppo è vivo e convinto di poter uscire dal momentaccio e risalire la china come ha confermato anche il direttore sportivo, Salvatore Massari intervenuto durante Sabato Sport su Radio Cittadella, radio ufficiale del CJ Basket Taranto: “Non è stato un grande inizio di stagione, lo sappiamo, e non il modo migliore di chiudere l’anno con tutti i problemi che stiamo avendo sul parquet e fuori con gli infortuni che condizionano l’aspetto tecnico in partita e negli allenamenti ma restiamo fiduciosi e positivi sulle scelte che abbiamo fatto. I ragazzi stanno lavorando in maniera egregia e vanno elogiati per tutta la voglia, la passione e il senso di appartenenza che ci stanno mettendo, ragazzi favolosi con attitudine e motivazione. Sono certo che arriveranno le vittorie, per loro, per la società e i tifosi. Ma sapevamo che sarebbe stato un campionato complicato, l’obiettivo resta di salvare la categoria, stiamo parlando del terzo torneo. Futuro? Per noi esiste solo la partita di Padova, poi chiuderemo l’anno con Mestre in casa. Se ci saranno riflessioni da fare le faremo solo dopo”.

La Virtus Padova ha conquistato fin qui otto punti, frutto di 4 vittorie e precede proprio il CJ in classifica in un gruppone di 4 squadre. Coach Riccardo De Nicolao ha dalla sua un roster di tutto rispetto con il playmaker Michele Antelli che innesca gli esterni Giacomo Cecchinato ed Andrea Scanzi, l’ala è Michele Ferrari tutti uomini in doppia cifra di media a partita. Sotto le plance agisceLorenzo Molinaro, mentre dalla panchina le rotazioni sono completate dal play/guardia Federico Osellieri, la guardia/ala Federico Schiavon e l’ala Corrado Bianconi.

Sarà lotta dura ma il CJ Taranto è pronto. Appuntamento dunque domenica 17 dicembre al Palaberta di Padova (biglietti a 10 euro, ridotto: 7, under 14: un euro). Arbitri dell’incontro Parisi Andrea di Catania e De Giorgio Giovanni di Giarre (CT). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 15^ giornata

17/12/2023 17:00 Lions Bisceglie-LuxArm Lumezzane

17/12/2023 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Logimatic Group Ozzano

17/12/2023 18:00 Andrea Costa Imola-General Contractor Jesi

17/12/2023 18:00 OraSì Ravenna-Rucker San Vendemiano

17/12/2023 18:00 Gemini Mestre-Virtus Imola

17/12/2023 18:00 Liofilchem Roseto-Blacks Faenza

17/12/2023 18:00 Ristopro Fabriano-Civitus Allianz Vicenza

17/12/2023 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-CJ Basket Taranto

17/12/2023 19:30 LUX Chieti-Allianz Pazienza San Severo

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

CLASSIFICA

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 24 12-2

Liofilchem Roseto 20 10-4

Rucker San Vendemiano 20 10-4

Allianz Pazienza San Severo 20 10-4

LUX Chieti* 17 9-5

Andrea Costa Imola 16 8-6

General Contractor Jesi 16 8-6

OraSì Ravenna 16 8-6

Blacks Faenza 16 8-6

Ristopro Fabriano 14 7-7

Gemini Mestre 12 6-8

LuxArm Lumezzane 12 6-8

Virtus Imola 10 5-9

Lions Bisceglie 8 4-10

Logimatic Group Ozzano 8 4-10

Civitus Allianz Vicenza 8 4-10

Pallacanestro Virtus Padova 8 4-10

CJ Basket Taranto 6 3-11

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

