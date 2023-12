Basket B/M, Lions Bisceglie: a Lumezzane altro scontro

Ultima gara interna del 2023, primo storico incrocio (almeno in sfide di campionato) della storia cestistica biscegliese con una formazione della lontana Lombardia. I Lions di coach Enrico Fabbri, determinatissimi a risollevare la loro insoddisfacente situazione di classifica nel gruppo B del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West, affronteranno Lumezzane nella gara in programma domenica 17 dicembre sul parquet del PalaDolmen con palla a due eccezionalmente anticipata alle ore 17.

L’unico precedente del team nerazzurro con una squadra lombarda è relativo alla Final Eight di Coppa Italia del 2017, contro un’altra compagine della provincia di Brescia, Orzinuovi. Quel match, giocato a Ozzano, si concluse con il successo degli avversari (59-47) e a maggior ragione sarà necessario sfatare il tabù per cogliere la quinta vittoria stagionale e cancellare l’amarezza per l’immeritata sconfitta interna contro Faenza.

I NERAZZURRI – Grinta e generosità hanno contrassegnato il gruppo in tutte le 14 gare finora disputate ma il raccolto, a costo di ripetersi allo sfinimento, si è rivelato insufficiente. L’esigenza di alzare l’asticella dell’attenzione, della concentrazione, della lucidità è divenuta urgenza e l’ingaggio del playmaker argentino Juan Rodriguez Suppi, perfezionato nei giorni scorsi, rappresenta un colpo in entrata di assoluto spessore. Chiti e compagni puntano a riscattare uno scorcio di annata in chiaroscuro nella piena consapevolezza che il loro reale potenziale non è stato ancora espresso in pieno e che manca davvero poco a questi Lions per riuscire a girare gli episodi in loro favore, imporsi con maggiore continuità e abbandonare la zona calda della graduatoria. Resta fondamentale mantenere i nervi saldi.

GLI AVVERSARI – Bilancio 6-8 per Lumezzane, con una disparità eloquente di rendimento fra mura amiche (5-3) e trasferta (1-5). Gli infortuni hanno influito non poco sulle scelte dirigenziali come testimoniato dagli inserimenti in corsa dell’esterno Tommaso Minoli e del lungo Stefano Spizzichini. Il roster a disposizione di coach Fabio Saputo è composto da giocatori di categoria come l’ex di turno Edoardo Maresca, le ali Simone Vecerina e Manuel Di Meco (entrambi oltre i 13 punti di media realizzati) e l’ex Molfetta Daniele Mastrangelo mentre lo slot di non formato è ricoperto dal finlandese Trey Anthony Niemi, play-guardia. L’ultimo arrivato è il giovane pivot Kevin Ndzie, scuola Stella Azzurra Roma e in uscita dall’A2 di Orzinuovi.

ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO – Il match sarà arbitrato da Adriano Fiore di Pompei (Napoli) e Matteo Lilli di Ladispoli (Roma). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Luigi Serrano di Monteroni (segnapunti), Felice Enrico Berardi di Ruvo (cronometrista) e Ciro De Angelis di Lecce (addetto ai 24”).

MODALITÀ DI INGRESSO – Il prezzo unico del tagliando per la singola gara interna della compagine biscegliese è fissato a 10 euro. Non sono previsti ridotti. L’ingresso al PalaDolmen è gratuito per i minori di 18 anni al giorno della partita, previa esibizione di un documento d’identità, e tutti i tesserati del settore giovanile. Gli abbonati godranno per l’intera la stagione dello sconto del 15% in tutti i ristoranti Old Wild West, title sponsor di Lega Nazionale Pallacanestro, mentre i possessori di biglietto, presentando il titolo in cassa, potranno usufruire della stessa riduzione sul prezzo della consumazione.

COPERTURA MEDIA – L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 16:45 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass (tutte le informazioni sui costi al sito https://lnppass.legapallacanestro.com). Telecronaca di Vito Troilo e Luca Ferrante, regìa di Andrea Di Molfetta, organizzazione a cura di Antonio Lopopolo.

Aggiornamenti sul punteggio del match al termine di ogni quarto sui canali social Lions, che riporteranno anche ulteriori contenuti prima, durante e dopo l’incontro.

Il resoconto della gara, con altri dati e curiosità, sarà disponibile sul sito internet www.lionsbisceglie.com mentre gli highlights, interviste e ulteriori contenuti saranno pubblicati su Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok.

La ricca fotogallery, a cura di Giorgia Esposito e Patrizia Bruno, sarà pubblicata integralmente su Facebook mentre un’accurata selezione sarà disponibile su Instagram.

