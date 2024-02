Basket B/Int, Virtus Molfetta chiude la stagione regolare al primo posto

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta saluta i suoi tifosi nel migliore dei modi: con una vittoria. La regular season in Serie B Interregionale inizia e si chiude con un’unica grande certezza ovvero quella testa della classifica mai abbandonata dalla società presieduta da Andrea Bellifemine, divenuta solitaria già dopo qualche giornata.

Ed è così che la Virtus, battendo il Corato, mette la parola fine al torneo confermandosi al primo posto, dinanzi all’Angri, a quota 34 punti. Dinanzi ad un Pala Poli stracolmo, i biancoazzurri battono all’overtime il Basket Corato 85-81 al termine di una partita emozionante ed equilibrata, fatta di sorpassi e controsorpassi.

Una partita che ha visto l’assenza di Calisi (fermato da un infortunio alla caviglia in settimana) in cui si è rivista tutta la solidità del roster, rimasto concentrato dall’inizio alla fine del match e sostenuto da una grande pubblico che non ha mai smesso di sostenere i propri beniamini. Nel primo quarto, come si accennava, a regnare è l’equilibrio: ai primi due punti del Corato fanno seguito quelli realizzati da Stefanini che poco dopo porta in vantaggio i biancoazzurri. Gli ospiti pareggiano e a pochi minuti dal termine della prima frazione di gara vanno in vantaggio di ben 4 punti.

La risposta Virtus arriva con Aramburu che con una tripla e una successiva realizzazione da due punti pareggia i conti sul 15-15. Esattamente sul finire del primo quarto, il Corato torna in vantaggio e chiude la prima frazione di gara sul risultato di 17-23. Nel secondo quarto sono sempre gli ospiti a condurre, inseguiti, tuttavia, da una Virtus determinata. Sotto di 9 punti, arriva la reazione dei padroni di casa con capitan Formica, a cui fa seguito la tripla di Paglia. E’ lo stesso Paglia e poco dopo Aramburua riprendere i neroverdi, pareggiando i conti sul 35-35 prima di un nuovo vantaggio Corato alla fine del secondo quarto chiuso sul parziale di 37-39.

L’equilibrio visto nei primi due quarti permane anche in avvio del terzo. E’ Stefanini con una tripla a firmare il sorpasso sul Corato sul 42-41 e, grazie alle triple di Formica e Giorgini, per la prima volta la Virtus si porta a +6 sui neroverdi. La reazione di questi ultimi non tarda ad arrivare e sul finire del terzo quarto accorciano, lasciando in ogni caso la Virtus condurre sul 61-57. L’ultimo quarto è da batticuore. Il Corato parte forte, accorcia e controsorpassa i biancoazzurri sul 61-62.

L’esito del match si fa sempre più incerto e il risultato rimane in bilico a metà dell’ultimo quarto. Importante è la spinta data ai suoi da Formica che permette alla Virtus di tornare a condurre, accumulando un vantaggio di +7 sugli avversari. Tuttavia, il Corato non demorde, stringe i ranghi e riacciuffa la Virtus a pochissimi istanti dell’ultimo tempo. Sotto di un punto, a 28 secondi dalla sirena, è Aramburu a pareggiare i conti sul 76-76 realizzando uno dei due tiri liberi assegnati e portando la partita all’overtime.

Nel tempo supplementare la Virtus non sbaglia: Formica con una tripla permette alla Virtus di tornare in vantaggio e di mantenerlo sino alla fine del match. E’ Stefanini a far calare il sipario sul match e sulla regular season, realizzando i due liberi del + 4 sul Corato e facendo esplodere di gioia il Pala Poli.

Per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta si chiude una prima parte di stagione assolutamente soddisfacente, con un primo posto in classifica che le permette di partire alla pari con le sfidanti ai play in di cui parleremo più avanti, descrivendone le modalità, e che prenderanno il via dal 3 marzo.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 29, Sirakov 2, Calisi ne, Stefanini 11, Formica 21, Platamura ne, Paglia 13, Gloria 6, Giorgini 3, Annese ne, Mezzina 0, Sadreika ne. All. Carolillo.

Basket Corato: Montiks ne, D’Alfonso 2, Bagna 4, Tomcic 15, Birra 0, Vaulet 23, Sgarlato ne, Allier 20, Alves 2, Bruni 3, Petrovic 2, Bellato 10. All. Gattone.

