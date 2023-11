Basket B/Int: Dinamo Brindisi, a Bari la prima vittoria esterna

Torna alla vittoria la Brain Dinamo Brindisi grazie al primo colpo esterno della stagione sul difficile parquet della Tecnoeleva Adria Bari. I ragazzi di coach Cristofaro si sono imposti per 79-85 completando la rimonta avviata nel terzo quarto e ben gestita nei 10 minuti finali.

Per la Brain un’ottima prova di squadra con Drammeh (26), Procopio e Brunetti (18) e Musa (15) oltre la doppia cifra realizzativa e con l’ottimo contributo di Greco, Epifani e del neoacquisto Filipovic.

Primo parziale estremamente positivo per i padroni di casa che tirano benissimo dall’arco grazie alle “bombe” di Vorzillo, Callara, Lupo e Preite e che portano Bari sul 28-23, con il quintetto brindisino che tiene botta.

Seconda frazione in cui gli attacchi abbassano le loro percentuali e, Ferraretti da una parte, e Brunetti dall’altra portano le squadre al riposo lungo sul 45-38.

La Dinamo torna in campo con un piglio differente, guidata dalla grinta di Andrea Procopio (9 punti nel quarto) e dalle triple in striscia di Drammeh, e riesce così a ridurre lo svantaggio fino ad un possesso di distanza sul 62-59 a dieci minuti dalla fine.

Al 33’ la squadra brindisina completa rimonta con 4 punti in fila di capitan Pulli per il 62-63: Sheriff, Procopio e una schiacciata spettacolare di Musa permettono di restare avanti nonostante i canestri di Preite e Pugliese. E’ la bomba di Gigi Brunetti a spezzare l’equilibro lanciando la Dinamo sul +6 (72-78) a meno di 2 minuti dalla fine. La precisione di Drammeh dalla lunetta è chirurgica e così la Brain Dinamo Brindisi e i diversi supporter giunti nel capoluogo baresepossono festeggiare la prima vittoria in trasferta della stagione, raggiungendo quota 6 punti in classifica.

La Brain tornerà subito in palestra per preparare il difficile match in programma sabato 25 novembre contro la Cestistica Benevento, formazione che naviga nei piani alti della classifica: servirà il massimo supporto e tifo del PalaZumbo per aiutare la squadra ad allungare la striscia vincente. Palla a due alle ore 18:00 nell’impianto di Via dei Mille con ingresso unico a € 5,00 e gratuito per tutti gli under 14.

Tecnoeleva Adria Bari-Brain Dinamo Brindisi 79-85 (28-23, 45-38, 62-59, 79-85)

Adria Bari: Yamikosvki, Ravelli, Tanzi ne, D’Errico ne, Lupo 12, Callara 24, Ferraretti 13, Pugliese 6, Preite 9, Meistas 5, Vorzillo 10, Loprieno ne – All. Luisi.

Dinamo Brindisi: Greco 2, Epifani, Drammeh 26, Musa 15, Aloisio ne, Procopio 18, Pulli 6, Paciullo ne, Mongelli ne, Brunetti 18, Filipovic – All. Cristofaro.

Arbitri: Schena di Castellana Grotte (BA) e Anselmi di Ruvo di Puglia (BA).



