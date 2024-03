Basket B/F, la Dinamo Taranto asfalta Marigliano

Vincere aiuta a vincere. Così, anche se la Nuovi Orizzonti non ha nulla da chiedere alla fase a orologio, perché già qualificata ai playoff, l’ultimo successo giova alla salute delle ragazze di coach Orlando. Che hanno sconfitto agevolmente la New Cap Marigliano con il punteggio di 76-43.

Un match a senso unico, le ioniche sono state capaci di acquisire un vantaggio in doppia cifra già nel primo periodo. Il successo è figlio di un’altra grande prova corale e della intensità difensiva. Ampie rotazioni con il coinvolgimento delle under, che nel lungo intervallo sono state premiate per l’eccezionale cammino compiuto nel campionato di serie C (12 vittorie su 12 incontri, e accesso al Concentramento Interzonale U19), alla festa ha preso parte anche capitan Gismondi rientrata dopo l’infortunio. La seconda vittoria nella seconda fase del torneo del campionato di serie B rappresenta il miglior viatico per la delicatissima trasferta di Salerno in programma al Palasilvestri sabato prossimo 9 marzo.

Il match Taranto-Marigliano

Buona partenza delle padroni di casa (5-0), le ospiti rispondono con Fabiana Amato e Zoe Massarotti, poi ci pensa Claudia Tagliamento a realizzare sotto canestro e dalla lunetta.

La Nuovi Orizzonti può sbloccarsi, comincia a crescere il gap (18-8), grazie a Yaroslava Ivaniuk che è anche lesta a rubare palla in due circostanze, a correre e a conservare la lucidità in attacco. In questo quarto di gioco possono entrare e offrire il loro contributo anche Silvia Gobbi, Morena De Pace e Alice Turco. Quest’ultima va a segno all’inizio del secondo periodo, seguita da Alice Lucchesini, Tagliamento e Erika Martelli.

Oltre alla mira, Ivaniuk ha pure una vista eccezionale: dal canestro avversario, vede Martelli in attacco e la serve con un lunghissimo e preciso lancio – la tarantina, top scorer della serata (19 pt) non ha problemi nel depositare in rete la palla. Si va all’intervallo sul 44-20. La musica non cambia nel secondo tempo.

Nell’ultimo quarto di gioco va segnalato lo show di Giorgia Cascione, a segno anche dalla lunga distanza, e i numeri di Annapia Molino nel finale. Nel mezzo, la Dinamo raggiunge il vantaggio massimo (+39, 68-29) con la solita Ivaniuk.

Nella formazione di Marigliano è Lucia Mandolesi la più pericolosa, con due triple mandate a bersaglio. Lo spettacolo per Taranto viene impreziosito dalla solita cornice di pubblico che segue numeroso le partite di campionato e sostiene le ragazze con entusiasmo.

Nuovi Orizzonti Taranto-New Cap Marigliano 76-43

Nuovi Orizzonti Taranto – New Cap Marigliano 2018 76-43 (20-10, 44-20, 57-29)

Taranto: Smaliuk 8, De Pace, Tagliamento 9, Gobbi 4, Gismondi, Varvaglione 2, Lucchesini 7, Turco 3, Cascione 7, Martelli 19, Molino 6, Ivaniuk 11 (All. William Orlando – 1° ass. all. Mimmo Calviello)

Marigliano: Zoe Massarotti 4, Iasevoli, Gargiulo 4, Mozzi 4, D’Oriano 2, Colella, Manco, Mancuso 11, Matilda Massarotti 3, D’Amore, Mandolesi 10, Amato 5 (All. Giancarlo Natale – 1° ass. all. Giovanni Caruso)

Arbitri: Francesco Ricciardi di Santeramo in Colle (Bari) e Deborah Fiorentino di Bari.

Note: spettatori 250 circa. Nessuna uscita per cinque falli.

