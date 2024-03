Basket B/M, CJ Taranto: anche Ravenna passa al PalaMazzola

Niente da fare, stavolta il cuore non è bastato a tenere in piedi la partita. Il CJ Basket Taranto perde di netto al PalaMazzola 62-98 contro la OraSì Ravenna nel match valido per la 27a Giornata del Girone B della Serie B nazionale.

Piove sul bagnato per la squadra di coach Cottignoli: già ridotta all’osso dalle contingenze del momento, ha dovuto fare i conti con le condizioni di Matteo Chiapparini, sceso in campo stoicamente nonostante fosse debilitato da una gastroenterite e rimesso in piedi a tempo di record dallo staff medico CJ, capeggiato dal dottor Ostilio.

La squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, lo dimostrano la doppia cifra di Ambrosin (19 punti), Ragagnin (17), Reggiani e Kovachev (10) con quest’ultimo in preziosa doppia doppia da 10 punti più 12 rimbalzi. E poi, i 5 under Virtus che hanno completato il roster con le new entry Orfino e Minella che si sono aggiunti ai più navigati, si fa per dire, Gigante, Montanaro e Pichierri.

Dall’altra parte, Ravenna, reduce da 3 sconfitte consecutive e in piena lotta salvezza, ha messo subito in discesa la partita con una serie impressionante di triple gestendo poi il vantaggio di +20 già nel primo quarto.

Taranto inizia bene con due canestri di Ambrosin ben imbeccato da Kovachev e Chiapparini. Ma l’ottima partenza rossoblu viene vanificata da due triple ospiti di Panzini e Ferrari che mettono Ravenna in fiducia nell’attaccare anche il canestro. Il 14-6 che ne consegue consiglia coach Cottignoli a rifugiarsi nel timeout. Che però non cambia l’inerzia della partita, anzi.

Ravenna infila una serie infinita di triple e con un 5/5 micidiale di Paolin, Bedetti e Panzini segna l’allungo che decide già la partita. Taranto si ritrova sotto 35-11 in qualcosa come 5 minuti con un break di 5-21 a favore dei ravennati che chiudono avanti il primo quarto 17-37 con una buona reazione finale del CJ trascinato da Ambrosin.

Il secondo quarto si apre con il canestro del virtussino Gigante, seguito dalla solita tripla di Ravenna, stavolta con Brunetto a cui risponde Ragagnin. Taranto non molla e la tripla di Reggiani segna il -15 alimentando le speranze di rimonta. E come se non bastassero le difficoltà del contesto, ci si mettono anche gli arbitri che fischiano due falli in attacco consecutivi e un po’ discutibili ad Ambrosin. Taranto perde l’inerzia, Ravenna la riacquista e tornando a segnare da tre con Dron e Paolin riscava un altro break importante di 16-2 che porta le squadre all’intervallo sul 33-62 per Ravenna.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, Ravenna continua ad attaccare il canestro con convinzione sfiorando il +40, ma Taranto ha ancora una volta la forza di reagire per quello che le energie permettono: encomiabili Ragagnin e Ambrosin, ma anche Kovachev e Reggiani, stoico Chiapparini finchè il fisico ha retto. Il CJ riduce il gap chiudendo 49-81 il terzo quarto.

La musica non cambia, per ovvie ragioni nell’ultimo quarto in cui gli allenatori concedono maggiore spazio alla panchina: impiegati già nei quarti precedenti, aumentano i minuti Gigante e Montanaro e nel finale c’è spazio anche per Pichierri e per l’esordio assoluto di Orfino e Minelli. L’apoteosi dei ragazzi Virtus viene raggiunta quando Pichierri serve l’assist per il canestro di Montanaro. La partita può andare in archivio così, 62-98.

Per il CJ Taranto domenica prossima sarà derby a Bisceglie in casa dei Lions.

CJ BASKET TARANTO-ORASÌ RAVENNA 62-98

Parziali: 17-37, 16-25, 16-19, 13-17

CJ Basket Taranto: Matteo Ambrosin 19 (6/8, 2/6), Giovanni Ragagnin 17 (3/5, 2/9), Martin Kovachev 10 (5/11, 0/2), Francesco Reggiani 10 (0/1, 2/6), Matteo Chiapparini 2 (1/2, 0/6), Francesco Montanaro 2 (1/2, 0/3), Eugenio Gigante 2 (1/2, 0/1), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0), Jesus Orfino de luca 0 (0/0, 0/0), Matteo Minelli 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

OraSì Ravenna: Tommaso De gregori 22 (9/16, 0/0), Francesco Paolin 18 (3/4, 4/5), Francesco Bedetti 13 (3/7, 1/1), Gabriel Dron 12 (3/4, 2/6), Mario Brunetto 8 (1/3, 2/4), Alessandro Ferrari 7 (2/4, 1/3), Lorenzo Panzini 6 (0/0, 2/2), Allegri Lorenzo 6 (2/3, 0/0), Ivan Onojaife 4 (1/1, 0/0), Karlo Uljarevic 2 (0/0, 0/2). All. Bernardi.

Arbitri: Lillo Denny di Brindisi e Lilli Matteo di Ladispoli (RM).

STAT TA – Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 25 2 + 23 (Martin Kovachev 12) – Assist: 15 (Matteo Chiapparini 4). STAT RA – Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 43 5 + 38 (Alessandro Ferrari 10) – Assist: 28 (Lorenzo Panzini 7)

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”.

