Basket B/F, Dinamo Taranto: scocca l’ora del campionato

Dopo la delusione in Coppa contro la Pink Bari, la Dinamo Nuovi Orizzonti di coach Caricasole è totalmente concentrata sulla prossima sfida di campionato contro Catanzaro, che si giocherà al Palamazzola. È tempo di mettere alla prova la vera forza della squadra, progettata per crescere e migliorare costantemente.

Il percorso, però, non è privo di ostacoli: l’infortunio di Claudia Tagliamento, costretta a una lunga assenza dal parquet, è stato il primo grave colpo della stagione. Tuttavia, questo evento ha rafforzato ulteriormente il gruppo, che sin dalle prime settimane di allenamento si è dimostrato più compatto e unito rispetto alla scorsa stagione. Un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo in questo campionato.

Catanzaro, squadra solida e ben strutturata, arriva a Taranto con l’intenzione di fare risultato. Ne è consapevole Natalia Smaliuk, che tornerà in campo dopo un periodo di stop per problemi fisici. Smaliuk, pronta a partire dal primo minuto, ha dichiarato: “Sono pronta per il campionato e per la partita imminente, come del resto tutta la squadra. Vogliamo vincere. La sconfitta contro Bari è stata dura da digerire, eravamo in vantaggio e perderla in quel modo è stato doloroso per tutte. Ma sappiamo che la sfida contro Catanzaro sarà difficile e combattuta. Affronteremo l’incontro con lo spirito Dinamo, lottando fino alla fine. Crediamo nella vittoria”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author