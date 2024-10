Ugento, Oliva: “Manfredonia? Solo dando il massimo riusciremo a batterli”

La sfida tra Ugento e Manfredonia si preannuncia interessante e equilibrata, in cui potrebbero emergere le capacità tattiche e la gestione dei momenti chiave. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, presenta la prossima partita Mimmo Oliva, attuale tecnico dei salentini:

PROSSIMO TURNO: “Il Manfredonia è una squadra che ha sempre giocato a calcio e ben organizzata in campo. Parliamo di una compagine con giocatori importanti per la categoria, dobbiamo stare attenti, per batterli dobbiamo dare il massimo”

INDISPONIBILI: “Purtroppo il problema degli infortuni ci perseguita. Oltre a Viedma e Ancora che sono fuori da due settimane, oggi registriamo qualche problema fisico per Martinez che valuteremo domani insieme allo staff medico”

BILANCIO SUL CAMPIONATO: “Ho un gruppo di ragazzi che lavora duro tutti i giorni e non lascia nulla al caso. Abbiamo dei giocatori che danno sempre il massimo, non c’è niente da dire sulla loro abnegazione al lavoro. Nelle scorse quattro partite l’Ugento meritava sicuramente qualcosa in più. Una volta toccata con mano la realtà della Serie D, stiamo capendo tutti insieme le difficoltà di questo campionato, un torneo difficilissimo dove si deve sbagliare il meno possibile”

