Basket: Al PalaCarrassi di Bari l’All Star Game di C femminile

All Star Game e tanto altro. Un’intera giornata dedicata al basket femminile: è quanto ha in serbo il Comitato Fip Puglia per domenica prossima 15 gennaio, al PalaCarrassi di Bari. Da mattina a sera un centinaio di cestiste di ogni età si alterneranno sul campo dell’impianto di via Turati. Prima gli allenamenti giovanili con la partecipazione del responsabile Nazionali Giovanili Femminili Giovanni Lucchesi, quindi una festa minibasket a far da apripista all’All Star Game di C femminile, il clou della giornata più rosa dell’intera stagione cestistica. Un evento, quest’ultimo, che si inserisce nell’iniziativa “Allénati contro la violenza”, la campagna di comunicazione della Regione Puglia contro la violenza sulle donne.

«Ci tenevamo – osserva il presidente Fip Puglia Francesco Damiani – ad aprire il 2023 con una domenica tutta al femminile. Con cinque campionati giovanili ed un torneo senior molto equilibrato, quella in corso è la vera stagione di ripartenza per il basket rosa della nostra regione. Sta tornando l’entusiasmo e Fip Puglia vuole alimentarlo con eventi come quelli del PalaCarrassi, che uniscono grandi e piccine».

Dalle 9 alle 13 spazio agli allenamenti delle selezioni 2008 e 2009, alla presenza di coach Lucchesi. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, l’open day di minibasket per le classi 2011 e 2012. La lunga domenica barese si concluderà alle 18 con l’All Star Game del campionato di C: di fronte Puglia Nord e Puglia Sud, pronte a sfidarsi anche nell’immancabile gara di tiri da tre nell’intervallo.

Folta la rappresentanza per ciascuna delle sette società partecipanti: Alessandra Ciminelli, Claudia De Bartolomeo, Morena De Pace, Erika Martelli per Dinamo Taranto, Anna Pia Acconciaioco, Miriam Maldera e Giorgia Uniti per New Juve Trani, Grazia Giuranna, Sara Perrone, Chiara Spagnolo ed Angelica Stabile per La Scuola di Basket Lecce, Roberta Baldassarri, Maria D’Ambrosio e Benedetta Mazzone per Marlu Bari, Federica Leo, Asia Ruggiero, Luna Saponaroe Roberta Spagnolo per Mens Sana Mesagne, Annarita Araneo, Carlotta D’Alessandro e Laura La Sorsa per Pink Sport Time Bari, Marialuisa Bitetti, Alice Petrone e Giada Maria Picca per Talos Ruvo, oltre ai rispettivi allenatori. «Replicheremo – osserva il consigliere FipPuglia Stefania Scaramuzzi – il tipico format americano, con tanto di assegnazione del titolo di Mvp. Sarà il degno coronamento di una bellissima giornata».

