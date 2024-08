Basket A2 | Si giocherà il 27 ottobre il derby pugliese Brindisi-Nardò

Il derby tutto pugliese fra Valtur Brindisi e Andrea Pasca Nardò ha finalmente una data. Biancazzurri e granata si sfideranno in occasione della settima giornata, ossia quella in programma per domenica 27 ottobre, al PalaPentassuglia. Il confronto di ritorno, al Pala San Giuseppe da Copertino di Lecce, si giocherà invece il 9 marzo 2025, in occasione della 32esima giornata. Sarà Piero Bucchi contro Luca Dalmonte, ma soprattutto Stella del Sud contro Toro.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA VALTUR BRINDISI

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author