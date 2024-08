Virtus Francavilla, in attesa del bomber si parte in ritiro

Ultime ore di lavoro alla Nuovarredo Arena, poi sarà ritiro per la Virtus Francavilla. I biancazzurri di mister Ciro Ginestra partiranno sabato 3 agosto per Dimaro, località individuata come sede del ritiro pre-stagionale degli imperiali. Undici giorni di lavoro in Trentino e tre amichevoli in programma, una delle quali già prevista per sabato, strada facendo. Sabato pomeriggio a Senigallia, infatti, si terrà il primo test della Virtus targata Ginestra. L’allenamento congiunto contro la Vigor, club di Serie D marchegiano, sarà utile per capire qualcosa circa il modulo che verrà adottato dal nuovissimo Francavilla 24/25, ma sarà utile anche per avere una prima indicazione di massima inerente al possibile undici titolare.

La rosa ufficiale vanta al momento 23 calciatori ed il lavoro del ds Montervino non è ancora finito. Mentre si attende l’ufficialità di Ceesay, infatti, l’uomo mercato degli imperiali resta a caccia di un bomber a cui affidare la maglia numero 9. Tra i profili sondati c’è anche quello di Mattia Montini, svincolato dopo la recente esperienza, non da protagonista, al Trapani. 2 gol in 6 presenze nell’ultimo campionato di Serie D – Girone I. La possibilità che il classe ’92 ex Monopoli e Cerignola torni in Puglia c’è, ma al momento non è sicuramente una priorità per la Virtus, che continua a guardarsi intorno, a caccia di un bomber che possa contribuire alla missione “Ritorno in Lega Pro”.

