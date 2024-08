Parigi 2024, boxe: Angela Carini si ritira dopo 45 secondi contro Khelif. “Mi ha fatto malissimo”

Il match di boxe femminile alle Olimpiadi tra Angela Carini e la pugile algerina iper-sessuale Imane Khelif si è concluso in appena 45 secondi. Dopo aver subito due colpi pesanti dall’algerina, la Carini ha deciso di ritirarsi, ponendo fine alla sua partecipazione nel torneo dei pesi welter.

L’incontro è stato caratterizzato da un duro colpo iniziale che ha fatto sganciare il casco della pugile italiana. Alla ripresa del match, un altro colpo severo ha spinto la Carini a dichiarare al suo angolo: “Fa malissimo”, decidendo così di ritirarsi. Khelif avanza quindi nel torneo, mentre l’azzurra, in lacrime, ha lasciato il ring senza salutare l’avversaria. “Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta“, ha spiegato Carini. “Esco a testa alta“, ha aggiunto.

Il match è stato preceduto da discussioni riguardo alla partecipazione di Khelif, esclusa lo scorso anno dai Mondiali dell’International Boxing Association per alti livelli di testosterone. Il CIO, che non riconosce l’IBA, ha assicurato che tutte le atlete partecipanti ai Giochi rispettano i requisiti richiesti.

