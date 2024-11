Basket A2/M, Valtur Brindisi ospita Pesaro per sfatare il PalaPentassuglia

La tredicesima giornata di regular season della Serie A2 mette in scena una partita dal grande fascino tra Valtur Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro. Le due squadre si sfidano per la 46ª volta nella loro storia, con i marchigiani in vantaggio nel computo totale (25-20), ma con un leggero svantaggio nei confronti esterni: 11 vittorie e 12 sconfitte a Brindisi.

Negli ultimi dodici confronti tra le due compagini, le squadre in trasferta hanno prevalso ben undici volte. L’unica vittoria casalinga risale alla stagione 2019/20, quando Brindisi si impose 108-99. Pesaro, dal canto suo, vanta una striscia di quattro successi consecutivi al PalaPentassuglia, l’ultimo datato 14 ottobre 2023 (68-81).

Ex di Giornata e Parole di Giovanni Vildera

Tra i protagonisti del match spicca Eric Lombardi, lo scorso anno in maglia Brindisi, con una media di 12.8 minuti in 26 presenze. Giovanni Vildera, atleta di casa, ha presentato così la sfida: “Non siamo ancora al completo, ma abbiamo fatto passi avanti. Affronteremo una squadra costruita per vincere, ma daremo tutto per una grande prestazione davanti ai nostri tifosi”.

Info biglietti e trasmissioni

Palla a due fissata per domenica 24 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia. Biglietti disponibili a partire da 19 euro presso il New Basket Store (Corso Garibaldi 29) e su Vivaticket.

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP Pass e in differita lunedì alle 23:00 su Teleregione (canale 77 DTT). Diretta radiofonica su Ciccio Riccio.

