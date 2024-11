Basket, derby d’alta quota tra Lecce e Monteroni

Lecce – Dervby d’alta quota tra LSB Lecce e Innovations Monteroni. Dopo che i ragazzi di coach Michelutti si sono imposti sul difficile parquet della Virtus Mesagne per 66-68 con Cantagalli, Ouandie, Dosic e Vidakovic in doppia cifra, archiviando così la quinta vittoria stagionale, che ha permesso di raggiugnere la seconda posizione in classifica, in coabitazione con Francavilla e Foggia, a quota 10 punti, la 𝑪𝑪𝑬 #𝑳𝑺𝑩 si prepara al derby tutto salentino contro la 𝑺𝑺𝑪 𝑰𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑴𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐𝒏𝒊, match valido per l’ottava giornata del campionato di 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑪 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆. La temibile formazione gialloblù, allenata da coach Michele Battistini, è a quota 8 punti in classifica e ha osservato il turno di riposo imposto dal calendario, nell’ultima giornata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author