Basket B2/M, primo stop esterno per la Dinamo Brindisi

Si interrompe l’imbattibilità esterna della Dinamo Basket Brindisi, sconfitta al PalaPoli dalla Dai Optical Virtus Molfetta con il netto punteggio di 95-76 nella decima giornata di andata. Per la formazione guidata da coach Cristofaro si tratta della seconda battuta d’arresto stagionale, in una partita dominata dai padroni di casa fin dalle prime battute grazie a fisicità, energia e precisione.

La gara si mette subito in salita per la Dinamo, che fatica a entrare nel ritmo partita. La Virtus Molfetta prende il comando con un break iniziale di 18-5, chiudendo il primo quarto avanti 27-17. Nel secondo periodo, i padroni di casa aumentano ulteriormente il vantaggio, mostrando incisività sotto canestro e grande precisione al tiro, mentre la Dinamo spreca diverse occasioni e concede troppi rimbalzi offensivi. All’intervallo lungo, il tabellone segna 58-42 per la Virtus.

Nel terzo quarto, i locali toccano il +21 (63-42), ma la Dinamo reagisce con orgoglio e un parziale di 12-3, riportandosi sul 66-54. Tuttavia, un errore chiave di Stonkus e la freddezza al tiro di Gulley e Filtness consentono alla Virtus di chiudere la frazione sul 75-63.

Nell’ultimo quarto, Molfetta non lascia spazio a sorprese, gestendo con autorevolezza il vantaggio e chiudendo il match con un meritato successo. Per la Dinamo Brindisi resta il rammarico per una serata complicata contro un avversario in grande forma.

La Dinamo tornerà in campo domenica 24 novembre alle 18:00 al PalaZumbo per affrontare il Basket Corato nell’ultima gara del girone di andata.

Dai Optical Virtus Molfetta-Dinamo Basket Brindisi 95-76 (27-17, 58-42, 75-63, 95-76)

Virtus Molfetta: Arifkhanov, Filtness 21, Bertoni 11, Savoia, Seck, Natalini 2, D’Apice 2, Gulley 34, Jankovic 7, Balladino 3, Sirakov 15 – All. Fabbri.

Dinamo Brindisi: Greco 5, De Luca, Jovanovic 18, Urbonas, Datuowei 5, Pulli 8, Stonkus 15, Calò 6, Di Ianni 14, Delvecchio, Beltadze 5 – All. Cristofaro.

Arbitri: Carotenuto (NA), Mogavero (SA).

