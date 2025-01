Basket A2/M, Valtur Brindisi: Marino “Finalmente siamo una squadra”

Una vittoria straordinaria, di quelle che restano nella memoria. Nando Marino, presidente della Valtur Brindisi, celebra un trionfo incredibile dopo aver sconfitto, nell’arco di una sola settimana, le due capoliste del campionato: Udine, imbattuta in casa da due anni, e Rimini, formazione di alto livello guidata dall’ex allenatore Sandro Dell’Agnello.

Marino ha esaltato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando come finalmente il gruppo abbia trovato la propria identità: “Ora siamo una squadra, non solo individualità. I ragazzi si sacrificano l’uno per l’altro, si gettano su ogni pallone con la voglia di vincere”.

Ora focus sulle prossime sfide: domenica a Orzinuovi, in difficoltà ma sempre temibile, poi la Fortitudo Bologna in casa. “La cabala è dalla nostra parte, sono fiducioso”, ha concluso il presidente Marino lasciando trasparire ottimismo per il prosieguo della stagione.

Di seguito, l’intervista completa realizzata da Antonio Celeste:

