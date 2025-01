Ufficiale: Gravina, arriva l’esperienza di Spinelli al centro della difesa

Una trattativa nata subito dopo la risoluzione con il Matera e chiusa nella mattinata di oggi. Innesto d’esperienza per la difesa del Gravina che si arricchisce dell’innesto di Michele Spinelli, giocatore sondato anche da altri club.

Spinelli, parte la nuova avventura

“La Fbc Gravina comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Michele Spinelli. Difensore centrale di personalità e di buone qualità tecniche, nella giornata di ieri ha svolto il primo allenamento agli ordini di mister Tiozzo ed è a disposizione per la gara di domenica contro il Matera”, recita la nota del club gialloblu che ufficializza il nuovo innesto.

Subito l’incrocio con il passato

Scherzo del destino per Spinelli che domenica pomeriggio si troverà di fronte il Matera, squadra nella quale militava fino a poche ore fa. Sicuramente per il tecnico Tiozzo si tratta di un innesto di spessore per quanto riguarda la retroguardia. Poche presenze nella Città dei Sassi ma con la voglia di essere subito protagonista in gialloblu.

