Apex, terza e ultima offerta per l’acquisto dal Taranto FC

L’Apex di Mark Campbell ha presentato la terza e ultima proposta per l’acquisizione del Taranto FC. L’offerta, rispetto alla precedente, include alcune modifiche che Massimo Giove, attuale socio di maggioranza, dovrà valutare attentamente. Secondo quanto trapela, questa sarà l’ultima mossa del fondo anglo-americano: in caso di un nuovo rifiuto, l’Apex rinuncerà definitivamente all’acquisto del club. Ovviamente, il patto di riservatezza non permette di conoscere tutti i dettagli, ma ora la decisione finale spetta a Giove.

