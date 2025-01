Champions League: possibile Euroderby agli ottavi, ma con un’incognita

Il sorteggio dei playoff di Champions League ha stabilito che il Milan affronterà il Feyenoord, mentre la Juventus se la vedrà con il PSV Eindhoven. L’Atalanta, invece, sfiderà il Bruges. Il tabellone attuale lascia aperta la possibilità di un Euroderby agli ottavi contro l’Inter, ma con un’incognita: sarà il Milan o la Juventus a sfidare i nerazzurri?

La risposta arriverà il 21 febbraio, giorno del secondo sorteggio della Champions League. Se rossoneri e bianconeri passeranno il turno, una delle due affronterà l’Inter, mentre l’altra potrebbe vedersela con l’Arsenal. Per ora, resta da vedere se entrambe le italiane riusciranno a superare i playoff e accedere alla fase successiva.

Gli altri match di rilievo

Oltre alle sfide delle squadre italiane, spiccano altri incontri di grande interesse. Il Manchester City affronterà il Real Madrid, in una sfida che mette di fronte due delle squadre più forti d’Europa. Il Paris Saint-Germain, con le sue stelle, farà visita al Brest, mentre il Bayern Monaco affronterà il Celtic.

Interessante anche il duello tra Sporting Lisbona e Borussia Dortmund, con i portoghesi che cercheranno di fermare l’attacco dei tedeschi, e la sfida tra Monaco e Benfica, due squadre abituate a competere ad alti livelli.

Attesa per gli orari ufficiali

Al momento, gli orari delle partite non sono ancora stati definiti, ma l’11 febbraio sarà senza dubbio una giornata imperdibile per tutti gli appassionati di calcio internazionale. Le squadre sono pronte a darsi battaglia per raggiungere i propri obiettivi e regalare spettacolo ai tifosi.

