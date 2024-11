Basket A2/M, reazione Valtur Brindisi: vittoria netta a Cremona

La risposta che il mondo biancoazzurro attendeva è arrivata nella trasferta a Cremona, dove la Valtur Brindisi ha dominato sin dalla palla a due, mostrando il suo miglior volto della stagione.

Una prestazione impeccabile, con sei uomini in doppia cifra, che ha consentito di ipotecare la vittoria già nel primo tempo, chiuso con 61 punti, quasi pari ai 66 segnati complessivamente nella recente sconfitta contro Cento. Fermata la striscia di quattro sconfitte consecutive, Brindisi conquista la sua seconda vittoria in campionato.

Protagonista del match è stato Ivan ‘El Condor’ Almeida, autore di 20 punti, 5/8 da tre, 6 assist, 2 rimbalzi e un recupero in 30 minuti. Coach Piero Bucchi ha scelto il quintetto iniziale composto da Calzavara, Allen, De Vico, Almeida e Del Cadia. I primi sei punti dei biancoazzurri sono arrivati da De Vico, seguito da Almeida con due triple consecutive che hanno portato il punteggio sul 12-21. Nonostante la reazione di Brown per Cremona, Brindisi ha mantenuto il ritmo, trovando in Radonjic un valido supporto dalla panchina e chiudendo il primo quarto con 30 punti.

Nel secondo periodo, Arletti ha segnato sette punti consecutivi, portando la Valtur in doppia cifra di vantaggio. Allen ha poi contribuito all’allungo, chiudendo il primo tempo sul 41-61. Al rientro in campo, Almeida ha continuato a offrire spettacolo con assist e giocate, portando il massimo vantaggio a +27. Nonostante una reazione d’orgoglio della Juvi nel terzo quarto, la Valtur ha gestito l’ultimo periodo, tornando alla vittoria.

Il prossimo appuntamento è domenica 10 novembre alle 18:00, in casa al PalaPentassuglia, contro l’Apu Old Wild West Udine. Biglietti in vendita a partire da €14 presso il New Basket Store, online su Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

JUVI CREMONA–VALTUR BRINDISI: 81-97 (23-30, 41-61, 59-81, 81-97)

JUVI CREMONA: Brown 23 (2/4, 4/8), Polanco 18 (3/4, 1/3, 1 r.), La torre 3 (1/1, 0/1, 4 r.), Barbante 7 (2/5, 1/3, 4r.), Morgillo 16 (7/12, 4 r.), Tortu 12 (5/8, 0/1, 9 r.), Massone 10 (2/3, 4/8, 6 r.), Bertetti (0/2, 0/1, 1 r.), Zampogna 2(1/2, 0/1, 1 r.), Massone (0/2, 0/1, 1 r.), Giombini (0/1, 2 r.), Frigerio ne. Coach: Bechi.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 10 (3/5, 0/3, 3 r.), Arletti 12 (2/2, 2/2, 4 r.), Del Cadia 11 (4/5, 4 r.), Fantoma (0/1, 1 r.), De Vico 10 (4/6, 0/2, 4 r.), Radonjic 8 (1/1, 2/4, 2 r.), Calzavara 7 (1/6, 1/4, 2 r.), Allen 11 (4/7, 1/1, 7 r.), Ndzie 6 (2/3, 7 r.) Ameida 20 (0/2, 5/8, 2 r.). Coach: Bucchi.

ARBITRI: Foti – Berlangieri – Castellano.

NOTE – Tiri liberi: Cremona 21/24, Brindisi 22/27. Perc. tiro: Cremona 27/60 (6/19 da tre, ro 9, rd 20), Brindisi 32/62(11/24 da tre, ro 12, rd 25).

