Martina, Pizzulli: “Peccato tornare qui per soli 15-20 minuti”

Partita interrotta alla Nuovarredo Arena tra Virtus Francavilla e Martina al 27′ del secondo tempo, sul risultato di 0-0. Mister Pizzulli, allenatore del Martina, ha commentato brevemente ai nostri microfoni quanto accaduto durante il match, sospeso per infortunio del direttore di gara: «Peccato perché mancavano 15-20 minuti al termine delle ostilità. Eravamo messi bene in campo e avevamo creato anche qualche altra occasione. Probabilmente ci toccherà tornare qui la prossima settimana per terminare questo match. Adesso proviamo a recuperare le energie e concentrarci, totalmente, sulla Nocerina, dove ci attenderà un’altra gara difficilissima».

