Basket A2/M, Nardò crolla a Torino: disfatta che fa male

Doveva essere la partita della ripartenza, ma si è trasformata in un incubo. HDL Nardò Basket esce dal Pala Asti con una prestazione disastrosa contro Reale Mutua Torino, cedendo per 81-48 in una serata inaccettabile da ogni punto di vista. La squadra di coach Mecacci, già in crisi di risultati, aggiorna tristemente i propri record negativi, mostrando fin dai primi possessi arrendevolezza e paura, caratteristiche inaccettabili per una formazione in lotta per la salvezza.

I segnali di una serata storta arrivano subito: Torino parte forte (10-0), mentre Nardò è incapace di segnare per quasi sei minuti, sbloccandosi solo con una tripla di Stewart jr. Il primo quarto si chiude con un eloquente 14-3 e numeri impietosi per gli ospiti: 0/4 da due, 1/12 da tre. L’inerzia non cambia nei successivi quarti, con i granata incapaci di reagire e dominati sotto ogni aspetto del gioco. All’intervallo il tabellone segna 37-16, con Nardò in pieno blackout (1/13 da due, 4/18 da tre, 16 rimbalzi contro i 26 di Torino).

Nel secondo tempo, la squadra ospite rinuncia di fatto a lottare, consegnandosi definitivamente agli avversari. Il terzo quarto si chiude sul 59-30 e il divario cresce fino al pesante 81-48 finale. L’unico a salvarsi è Aristide Mouaha, autore di 19 punti e sempre combattivo, ma il resto della squadra appare inerte e priva di idee.

Le assenze pesano (out Woodson per un problema al ginocchio), ma non possono giustificare una prestazione così negativa. Le statistiche parlano chiaro: 25 errori dall’arco, 17 palle perse, 12 rimbalzi in meno rispetto a Torino. Una sconfitta che brucia e lascia Nardò in una situazione psicologica e tecnica sempre più complessa. Per Mecacci e i suoi uomini è tempo di un’urgente riflessione, perché continuando così la salvezza appare sempre più lontana.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author