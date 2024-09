Basket A2/M, Nardò chiude la Dukes Cup con una sconfitta

La Dukes Cup disputata a Sansepolcro, in Toscana, si conclude con una nuova sconfitta per l’Hdl Nardò Basket. Dopo il ko contro Scafati, anche Avellino ha avuto la meglio nella “finalina” per il terzo e quarto posto, grazie a un po’ di freschezza in più nei momenti cruciali di un match molto equilibrato. Per un’analisi completa, coach Dalmonte avrà bisogno di avere il roster al completo e in condizione fisica uniforme, problemi tipici della fase di pre-season.

Coach Dalmonte schiera inizialmente Zugno, Mouaha, Stewart Jr., Ebeling e Iannuzzi, mentre sono assenti Donadio, impegnato con la Nazionale U23 di 3×3, e Woodson, fermato per precauzione dopo una distorsione alla caviglia. L’inizio sembra promettente: Nardò parte con un 6-0 e successivamente porta il vantaggio sul 10-0. Avellino, però, sblocca il punteggio dopo oltre sei minuti grazie a un tiro libero di Chinellato e approfitta di un momento di confusione di Nardò per chiudere il primo quarto in vantaggio 13-12.

Nel secondo quarto entra in campo Kebe. Nardò perde l’energia iniziale e Avellino ne approfitta per segnare il primo allungo (21-15). Mouaha e Iannuzzi si caricano la squadra sulle spalle e riportano l’equilibrio: alla fine del primo tempo il punteggio è di 28-28.

La partita diventa più intensa e combattuta nel terzo quarto, con continui botta e risposta. Le rotazioni di Dalmonte funzionano meglio, ma Avellino mantiene un vantaggio minimo chiudendo la frazione sul 42-41.

Nell’ultimo quarto, entrambe le squadre cercano la vittoria, giocando punto a punto. Mussini, di Avellino, è decisivo, segnando tre canestri consecutivi che fissano il risultato sul 63-54. Una sconfitta forse troppo severa per Nardò, che comunque può trarre insegnamenti in vista degli impegni ufficiali. Il quarto posto alla Dukes Cup resta solo per le statistiche.

Il gruppo granata torna a casa dopo una settimana di lavoro intenso e quattro amichevoli tra Emilia e Toscana. L’ultimo test di pre-season è previsto per sabato 21 settembre a Benevento contro la Virtus Roma, prima dell’esordio in campionato.

“Abbiamo giocato quattro partite in sei giorni – spiega coach Luca Dalmonte – Ci sono situazioni da migliorare e altre da aggiungere dal punto di vista tattico. Torniamo a casa con più esperienza su cui lavorare per migliorare. Non è il momento di parlare di risultati, ma di preparare il bagaglio di esperienze per il ritorno in palestra.”

Il GM Paolo Avantaggiato sottolinea il valore di questa settimana: “È stata un’esperienza molto positiva. Devo ringraziare il presidente Tommaso Greco per averci messo nelle condizioni ideali. Torniamo a casa con buone sensazioni.”

