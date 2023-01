Basket: A Bari il Jr.Nba U13 Championship con il Draft Event

Anche la Puglia sulla giostra di Jr.NBA FIP U13 Championship, il torneo in stile NBA riservato alle società partecipanti ai campionati under 13. Domenica 22 gennaio, alle 9.00, il battesimo ufficiale al PalaCarrassi di Bari con il Draft Event, sorteggio di abbinamento delle squadre alle franchigie NBA. L’evento si concluderà con la consegna delle mitiche canotte NBA, che saranno le divise da gioco del campionato under 13 per l’intera manifestazione.

Novanta le squadre pugliesi al via, 77 maschili e 13 femminili, con la partecipazione di oltre 1000 fra ragazzi e ragazze. Puglia in gara con la Basilicata in U13 maschile e con Abruzzo, Molise e Marche in U13 femminile.

«Non vediamo l’ora di cominciare – spiega Francesco Damiani, presidente Fip Puglia -. Abbiamo aderito con soddisfazione a Jr.NBA FIP U13 Championship, sapendo quanto interesse e spirito di emulazione susciti fra i giovanissimi. Già nelle scorse stagioni la Puglia è stata fra le prime regioni ad aderire ad iniziative simili, lavorando con le scuole e riscuotendo gradimento e consensi. Sarà l’occasione per valorizzare ulteriormente i campionati under 13 che in questa stagione hanno registrato un picco di iscrizioni, soprattutto in ambito femminile».

Sono numeri impressionanti quelli del primo anno dell’accordo che unisce – prima volta a livello mondiale – la National Basketball Association ad una Federazione cestistica nazionale in un progetto di così ampia portata: 13 regioni, 16 leghe, 476 squadre, 5800 fra giocatori e giocatrici, 700 arbitri in età giovanile.

Al termine delle Leghe regionali e interregionali, le vincenti di ciascuna Lega (12 squadre maschili e 4 squadre femminili) si qualificheranno per il Final Event (9-11 giugno 2023, sede da confermare) dove giocheranno per l’ambito Anello Jr. NBA. Proprio come nella famosissima lega americana che accende la passione di tutti gli appassionati di pallacanestro.

Condividi su...



Linkedin

email