Basket A/2M, Valtur Brindisi, Bucchi: “Facciamo i complimenti a Cento”

Sconfitta amara per la Valtur Brindisi, che esce senza punti dalla Baltur Arena di Cento, con il punteggio di 70-66. Il risultato negativo amplifica esponenzialmente il momento no della compagine brindisina, adagiata sul fondo della classifica in compagnia di Piacenza, senza riuscire ad intravedere all’orizzonte uno spiraglio di speranza.

Non c’è tanta voglia di parlare in casa adriatica con coach Piero Bucchi, che al termine della contesa ha sciorinato un’analisi decisamente semplicistica della sconfitta, ponendo l’accento sulla maggiore precisione degli attacchi emiliani: “Complimenti a Cento, la differenza finale l’hanno fatta i tiri che sono entrati a loro e usciti a noi, anche se ben costruiti. Semplicemente la differenza nella partita e nel risultato finale è in questo riassunto”.

