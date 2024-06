Basilicata senza giunta: Bennardi, ‘Due mesi di stallo dannosi’

“Da sabato 22 giugno, la Regione Basilicata è senza Giunta da esattamente due mesi. I sindaci dei 131 comuni lucani non hanno referenti per sanità, trasporti, attività produttive e altri settori cruciali. La discussione sulla nomina della nuova Giunta regionale è slittata chiaramente a dopo il ballottaggio di Potenza, ma le emergenze nei territori non possono aspettare l’esito di ulteriori elezioni”. Lo scrive in una nota Domenico Bennardi, sindaco di Matera.

“Questa situazione di stallo politico è dannosa e indifferente ai cittadini di una regione che, secondo le stime Svimez, ha il Pil più basso d’Italia e il decremento più alto dal 2019 al 2023. La Basilicata è al secondo posto per indice di povertà, con la percentuale più alta di persone assistite dalla Caritas negli ultimi cinque anni. La regione registra il tasso più elevato di povertà economica e il secondo per problemi di occupazione”, aggiunge Bennardi.

“La mia preoccupazione principale riguarda la sanità. È urgente discutere con un assessore regionale del futuro dei progetti del PNRR, come le case e gli ospedali di comunità, fondamentali per migliorare il numero di posti letto e gli standard del personale medico. Le liste d’attesa restano un problema, con il piano regionale sanitario fermo in qualche cassetto. Tredicimila lucani sono in cura fuori regione, con una mobilità sanitaria tra le più alte d’Italia. L’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti ha annunciato l’interruzione delle prestazioni ai residenti della Basilicata dal 1° luglio 2024, lasciandoci esterrefatti e angosciati”, sottolinea il primo cittadino materano.

“La situazione dei trasporti non è migliore: giovedì è stato soppresso l’unico servizio Itabus per Roma e Napoli, creando ulteriore disagio per i lavoratori e i pendolari. Una Regione senza Giunta non può legiferare, deliberare, difendere né dialogare con i territori. Chiediamo di mettere da parte i giochi elettorali e di nominare subito una Giunta tecnica di alto profilo politico. I cittadini della Basilicata meritano una governance attiva e attenta alle loro necessità”, conclude Domenico Bennardi.

