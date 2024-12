Basilicata: Pittella “un decreto legge per crisi idrica”

“Bisogna agire subito sul versante degli interventi strutturali”. E’ chiara la posizione che ha espresso il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella sul tema della crisi idrica che interessa 29 Comuni della Basilicata e 140 mila abitanti.

Una posizione che prende le mosse dall’attualità, ovvero quella che vede il bacino Basento Camastra ormai prosciugato e sul quale sono richiesti interventi di manutenzione importanti così come su tutto lo schema idrico.

Una deroga agli ordinari tempi burocratici d’intervento sull’invaso può arrivare – ha spiegato il presiedente il del parlamentino lucano solo attraverso una legge delega del Governo, sicché è arrivato un invito ai parlamentari eletti in Basilicata di farsi parte diligente assieme all’assise regionale per chiedere un intervento in tal senso.

