Potenza: dai controlli della magistratura l’acqua del Basento è potabile

Era lo scorso 28 novembre quando la magistratura potentina aveva disposto delle acquisizioni di documentali nelle sedi di Acquedotto Lucano S.p.A., dell’Arpab, Autorità di Bacino e Acque del Sud S.p.A per verificare la correttezza dell’attività di monitoraggio sulla qualità dell’acqua del Basento, oltre che aver provveduto, attraverso i i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza e del Nas la campionatura delle acque immesse nella rete idrica per il consumo urbano per farle analizzare dall’Arpa Puglia.

I rislutati sono arrivati e tranquillizzano i lucani a conferma di quanto già detto da Arpab, Acquedotto lucano e Asp. Le analisi – è scritto in una nota diffusa dalla procura potentina – hanno comprovato la conformità dei campioni alla legge, concernente la qualità delle acque destinate al consumo urbano, per cui quella esaminata rientra nei parametri di potabilità. Oltre a future campionature – hanno aggiunto – sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad individuare eventuali profili di responsabilità in ordine alla crisi in disamina.

Intanto si è riunito a Potenza il Comitato Acqua Pubblica che, durante una conferenza stampa ha epsresso perplessità su “Quanto sta accadendo in Basilicata, ciò – hanno spiegato – di diventare un pericolosissimo precedente per tutta Italia nella gestione di un diritto fondamentale come l’acqua, a cui si associano quelli del diritto alla salute, della tutela dell’ambiente, della trasparenza e della partecipazione dei cittadini alle scelte che li riguardano direttamente”.

