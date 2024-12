Avvicendamento del Contingente dell’Esercito al CPR di Palazzo San Gervasio

POTENZA – Stamane il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia Basilicata di “Strade Sicure”, il Colonnello Raffaele Fino, accompagnato dal predecessore, il Colonnello Vito Gargiulo.



Il contingente militare dell’operazione “Strade Sicure” è impegnato, da anni, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, nell’attività di vigilanza del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ).

Lunghe e pluridecorate le carriere degli Alti Ufficiali che si avvicendano semestralmente al timone del contingente militare assegnato alla provincia di Potenza. E’ il caso del Comandante uscente, Colonnello Vito Gargiulo che intraprende la carriera militare con la frequentazione del 180° Corso Allievi Ufficiali dell’Accademia Militare di Modena. Attuale Comandante del Leggendario settimo Reggimento di Altamura, il Colonnello Gargiulo ha preso parte a diverse operazioni in Italia e all’estero.

Percorso altrettanto brillante per il subentrante Colonnello Raffaele Fino che, dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena, ricopre incarichi di comando presso Reparti operativi e di staff dello Stato Maggiore dell’Esercito, prestando particolare cura alla propria formazione che perfeziona in Italia e in Germania. Promosso al grado di Colonnello nel gennaio del 2024, assume il comando dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia.

“L’esperienza di ‘Strade Sicure’ rappresenta uno degli esempi meglio riusciti di collaborazione sinergica tra Forze dell’Ordine ed Esercito Italiano che, negli anni, è diventato un elemento fondamentale del sistema di sicurezza nazionale. Il quotidiano servizio che donne e uomini dell’Esercito Italiano svolgono con dedizione presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio risulta fondamentale per contribuire, insieme con le altre Forze di Polizia, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ringrazio, quindi, il Colonnello Gargiulo per l’impegno profuso nel corso del suo mandato e auguro buon lavoro al Colonnello Fino per la nuova sfida professionale che affronterà nella nostra provincia per i prossimi mesi”, ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell’incontro.

