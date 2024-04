Basilicata: Angelo Chiorazzo (Bcc) è il consigliere più votato

Con 7.284 preferenze ottenute in provincia di Potenza, Angelo Chiorazzo (Basilicata Casa Comune) è stato il candidato alla carica di consigliere regionale della Basilicata più votato. Al secondo posto, con 7.157 preferenze, Marcello Pittella (Azione, che ha sostenuto il governatore di centrodestra uscente e riconfermato Vito Bardi).

Dal 2013 al 2018 Pittella è stato governatore con il Pd e nell’ultima legislatura è stato consigliere di centrosinistra d’opposizione allo stesso Bardi.

Al termine dello spoglio delle 682 sezioni, è divenuta ufficiale anche l’assegnazione dei 20 seggi: 12 alla maggioranza di centrodestra a sostegno di Bardi (Forza Italia). Di questi, quattro sono andati a Fratelli d’Italia, tre a Fi, due ciascuno a Lega e Azione e uno alla civica Orgoglio lucano.

Otto i seggi alla minoranza di centrosinistra: tra questi vi è anche quello per il candidato alla Presidenza della Regione, Piero Marrese (Pd). Poi altri due seggi per il Pd, due per il Movimento 5 stelle, due per Basilicata Casa Comune e uno per il listone Avs-Si-Psi-Basilicata possibile. Nessun seggio per Volt, che sosteneva il terzo candidato governatore Eustachio Follia.

