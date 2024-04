Potenza, carro funebre multato perché senza revisione e assicurazione

Nel potentino, i carabinieri hanno fermato un carro funebre che da mesi viaggiava “privo di assicurazione e revisione”: per questo è arrivata una sanzione.

Durante controlli che hanno riguardato sia il capoluogo sia la provincia, i militari hanno segnalato sei persone per uso di sostanze stupefacenti, sequestrando 15 grammi di hashish, mentre un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

In un casolare abbandonato nelle campagne di Genzano di Lucania, sono stati trovati due mezzi risultati rubati in Puglia.

